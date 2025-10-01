اعزام کاروان دوم بیماران تالاسمی به خارج از میهن به دستور مسرور بارزانی

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- به دستور نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، کاروان دوم بیماران تالاسمی برای معالجه به خارج از میهن اعزام شد.

وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که بامداد امروز چهارشنبه ۱ اکتبر به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، کاروان دوم بیماران مبتلا به تالاسمی از فرودگاه بین‌المللی اربیل به منظور معالجه و پیوند مغز استخوان به خارج از میهن اعزام شد.

این کاروان از ۴۰ شهروند مبتلا به تالاسمی و همراهان آنها تشکیل شده است.

وزارت بهداشت اعلام کرد که دولت اقلیم تمامی هزینه‌های معالجه بیماران را به عهده گرفته است.

دولت اقلیم کوردستان در چارچوب طرحی برای اعزام و معالجه ۱۴۰ بیمار مبتلا به تالاسمی حدود ۱۱ میلیارد دینار اختصاص داده است و بیماران به بیمارستان‌های پیشرفته دارای اعتبار بین‌المللی (JCI) اعزام می‌شوند.

وزیر بهداشت اقلیم کوردستان در فرودگاه بین‌المللی اربیل، ضمن قدردانی از نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که تاکنون ۷۲ بیمار برای معالجه اعزام شده و در روزهای آینده هم کاروان سوم اعزام خواهد شد.

ب.ن