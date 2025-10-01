کمیسیون عالی انتخابات عراق زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی را اعلام کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- کمیسیون عالی انتخابات عراق، لیست نامزدها را تائید کرد و زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق را اعلام کرد.

امروز چهارشنبه ۱ اکتبر، جمانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، به کوردستان۲۴ گفت: شورای کمیساران لیست نهایی اسامی نامزدها برای انتخابات آینده مجلس عراق را تائید کرد.

سخنگوی کمیسیون گفت: شورای کمیساران روز جمعه ۳ اکتبر را به عنوان زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی برای دور ششم مجلس نمایندگان عراق تعیین کرده است.

او در ادامه گفت که تاکنون موعد پایان مهلت برای تبلیغات انتخاباتی تعیین نشده است.

این در حالی است که در دو روز گذشته شورای کمیساران ۲۵ نامزد را به دلیل سابقه عضویت در حزب بعث، از شرکت در انتخابات محروم کرده است.

بیش از هشت هزار نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی نامزد شدند و حدود ۷۹۰ نفر از آنها به علت سابقه عضویت در حزب بعث، محروم شدند.

ب.ن