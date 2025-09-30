2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- یک منبع از پارت دموکرات کوردستان امروز سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر نشانه‌هایی از نزدیکی بین اتحادیه میهنی کوردستان و پارت دموکرات کوردستان را تایید کرد که راه را برای از سرگیری جلسات پارلمان کوردستان در دو هفته آینده هموار می‌کند.

سامان احمد، سخنگوی دفتر مطبوعاتی پارلمان کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت که کارکنان پارلمان مقدمات لازم برای اولین جلسه مجلس را از قبل تکمیل کرده‌اند.

او توضیح داد:"هر زمان که احزاب سیاسی به توافق برسند، دفتر پارلمان می‌تواند ظرف چند ساعت مقدمات را برای نهایی کردن جنبه‌های فنی و تکمیل تمام اقدامات انجام دهد."

وی خاطرنشان کرد که اولین جلسه دوره ششم پارلمان رسما ادامه دارد، به این معنی که جلسه بعدی ادامه آن جلسه در نظر گرفته خواهد شد. دستور کار شامل انتخاب هیئت رئیسه پارلمان - رئیس، نایب رئیس و دبیر - مطابق با ماده ۴۸ قانون انتخابات پارلمان کوردستان است که مستلزم اکثریت مطلق از طریق رأی مخفی و مستقیم است.

این پیشرفت گزارش شده پس از نشست سطح بالای امروز سه‌شنبه بین رهبران اتحادیه میهنی کوردستان و پارت دموکرات کوردستان به ریاست پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام اربیل صورت گرفت. منابع، مذاکرات را «مثبت» توصیف کردند و بحث‌ها بر تشکیل کابینه بعدی متمرکز بود.

یک منبع از پارت دموکرات کوردستان به کوردستان۲۴ گفت:«به عنوان اولین گام، پارلمان اقلیم کوردستان کار و فعالیت‌های خود را در دو هفته آینده از سر خواهد گرفت و پس از آن مراحل بعدی تکمیل خواهد شد.»

ششمین دوره انتخابات پارلمانی کوردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد و میزان مشارکت رای‌دهندگان از ۷۰ درصد فراتر رفت.

ازسرگیری جلسات پارلمان و پیشرفت در تشکیل کابینه جدید، گامی مهم در تثبیت حیات سیاسی در اقلیم کوردستان پس از انتخابات سال گذشته است.

ب.ن