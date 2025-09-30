2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت جنگ آمریکا، اعلام کرد که کاهش نیروهای نظامی خود در عراق را آغاز کرده است و این اقدام را «پیروزی مشترک» در جنگ علیه داعش توصیف کرد.

وزارت جنگ آمریکا تعداد نیروهای کاهش یافته و نیروهای باقی مانده را اعلام نکرده است.

شان پارنل، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا، گفت:«تحت دستورات رئیس‌جمهور آمریکا، با هماهنگی کمیته عالی نظامی آمریکا – عراق، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ بیانیه‌ای صادر و در آن اعلام کردند که آمریکا و نیروهای ائتلاف، ماموریت نظامی خود در عراق را محدود می‌کنند.»

وی افزود:«این اقدام نشان‌دهنده پیروزی مشترک در رویارویی با داعش است. همچنین اقدامی است برای تداوم شراکت امنیتی بین آمریکا و عراق، به طوریکه با منافع آمریکا و قانون اساسی عراق و توافق راهبردی آمریکا و عراق مطابق باشد.»

شان پارنل، تاکید کرد:«این شراکت از امنیت آمریکا و عراق حمایت می‌کند. همچنین توانایی عراق برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری و ایفای نقش رهبری منطقه‌ای را ارتقا می‌دهد. دولت آمریکا به هماهنگی با دولت عراق و هم‌پیمانان برای تضمین یک انتقال منظم ادامه می‌دهد.»

ب.ن