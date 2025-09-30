تلفات زلزله فیلیپین به ۶۹ نفر رسید

41 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- یک مقام مسئول در امور بحران اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان زلزله قدرتمند در مرکز فیلیپین امروز چهارشنبه ۱ اکتبر به حداقل ۶۹ نفر افزایش یافت و ده‌ها بیمار مجروح روانه بیمارستان‌های جزیره سبو شدند.

کودکان مجروح در حالی که روی تخت‌های زیر چادرهای آبی بیرون بیمارستان استانی سبو تحت درمان بودند، گریه می‌کردند و بزرگسالان فریاد می‌زدند، آنها برای احتیاط در برابر امواج پس‌لرزه‌های شبانه به بیرون منتقل شده بودند.

آنها بازماندگان زلزله کم‌عمق ۶.۹ ریشتری هستند که طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، اواخر روز سه‌شنبه در شمال جزیره سبو در نزدیکی بوگو، شهری با ۹۰ هزار نفر جمعیت، رخ داد.

کارکنان بیمارستان کیسه‌های سیاه مخصوص اجساد را در وانت‌هایی بارگیری می‌کردند که اجساد را به سردخانه‌های محلی می‌بردند.

رافائلیتو آلخاندرو، معاون مدیر دفتر دفاع مدنی، در تلویزیون دولتی گفت:«بسیاری از آنها زیر آوار گیر افتاده بودند که باعث مرگشان شد.» او آمار به‌روز شده کشته‌شدگان را ۶۹ نفر اعلام کرد.

ریچارد گویون، در حالی که آرنج چپش به شدت باندپیچی شده بود، تعریف کرد که چگونه او و همسرش که پایش شکسته بود، توسط پسر ۱۷ ساله‌شان که هنگام وقوع زلزله در بیرون بازی می‌کرد، از زیر دیوار بتنی فروریخته خانه‌شان بیرون کشیده شدند.

گویون ۳۹ ساله، از اینکه پسرش دستور او را برای زود خوابیدن نادیده گرفته بود، تشکر کرد و گفت:«وقتی سیمان فرو ریخت، او را صدا زدم.»

آلخاندرو از دفتر دفاع مدنی گفت: سی نفر در بوگو کشته شدند.

وی گفت در سایر شهرداری‌های نزدیک مرکز زلزله، ۲۲ نفر در سن رمیگیو، ۱۰ نفر در مدلین، پنج نفر در تابوگون و یک نفر در سوگود و تابوئلان کشته شدند.

بیمارستان بوگو تعداد مجروحان را تاکنون ۱۸۶ نفر اعلام کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن