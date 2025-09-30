دولت ایالات متحده در پی شکست کنگره در دستیابی به توافق بودجه وارد تعطیلی شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- دولت ایالات متحده پس از نیمه‌شب چهارشنبه ۱ اکتبر، پس از آنکه قانونگذاران و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، نتوانستند در مذاکرات تندی که بر سر درخواست‌های دموکرات‌ها برای بودجه مراقبت‌های بهداشتی بود، بن‌بست بودجه را بشکنند، شروع به تعطیلی کرد.

این اولین تعطیلی از طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ - که ۳۵ روز طول کشید - تقریبا هفت سال پیش است و کار در چندین وزارتخانه و آژانس فدرال را متوقف خواهد کرد و صدها هزار کارمند دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ترامپ دموکرات‌ها را به خاطر مذاکرات متوقف‌شده سرزنش کرد و تهدید کرد که در طول این توقف، با هدف قرار دادن اولویت‌های مترقی و مجبور کردن به کاهش گسترده مشاغل در بخش دولتی، حزب و رای‌دهندگان آن را مجازات خواهد کرد.

ترامپ در دفتر بیضی‌شکل به خبرنگاران گفت:"بنابراین ما افراد زیادی را که بسیار تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، اخراج خواهیم کرد. و آنها دموکرات هستند، آنها دموکرات خواهند بود."

او گفت:"بسیاری از خوبی‌ها می‌تواند از تعطیلی‌ها حاصل شود" و پیشنهاد داد که از این مکث برای "خلاص شدن از بسیاری از چیزهایی که نمی‌خواهیم و آنها چیزهای دموکرات‌ها خواهند بود" استفاده خواهد کرد.

فعالیت‌های دولتی از ساعت ۱۲:۰۱ بامداد پس از تلاشی پرشور اما در نهایت ناموفق در سنا برای تایید قطعنامه بودجه کوتاه‌مدت که قبلا توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، به طور ناگهانی متوقف شد.

امیدها به مصالحه از روز دوشنبه، زمانی که جلسه‌ای در کاخ سفید در آخرین دقایق هیچ پیشرفتی نداشت، به بن‌بست رسیده بود.

کنگره قفل‌شده مرتبا با ضرب‌الاجل‌هایی برای توافق در مورد برنامه‌های هزینه‌ای مواجه می‌شود و مذاکرات همواره با مشکلاتی همراه است. اما کنگره معمولا از تعطیلی دولت جلوگیری می‌کند.

دموکرات‌ها، که در هر دو مجلس کنگره در اقلیت هستند، هشت ماه پس از دومین دوره ریاست جمهوری طوفانی ترامپ که شاهد برچیده شدن کل سازمان‌های دولتی بوده است، به دنبال اعمال نفوذ نادر خود بر دولت فدرال بوده‌اند.

تهدید ترامپ مبنی بر کاهش مشاغل جدید، به نگرانی‌های نیروی کار فدرال که ناشی از اخراج‌های گسترده توسط وزارت بهره‌وری دولت به صدارت ایلان ماسک، سرمایه‌دار بزرگ، در اوایل سال جاری بود، افزود.

مراقبت‌های بهداشتی در معرض خطر

مجلس سنا با ۱۰۰ عضو، لوایح بودجه دولت را ملزم به کسب ۶۰ رای کرده است - هفت رای بیشتر از رای جمهوری‌خواهان.

جمهوری‌خواهان پیشنهاد داده بودند که بودجه فعلی تا اواخر نوامبر تمدید شود و مذاکرات در مورد یک طرح هزینه بلندمدت‌تر در جریان باشد.

اما دموکرات‌ها می‌خواستند صدها میلیارد دلار از هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، به‌ویژه در برنامه بیمه درمانی اوباماکر برای خانوارهای کم‌درآمد، که احتمالا دولت ترامپ آن را حذف خواهد کرد، احیا شود.

تقریبا همه دموکرات‌های سنا ساعاتی قبل از مهلت نیمه‌شب، به طرح تامین بودجه هفت هفته‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، رای منفی دادند.

هنوز مشخص نیست که تعطیلی دولت چقدر طول خواهد کشید.

دولت فدرال از سال ۱۹۷۶، زمانی که کنگره روند بودجه جدید را تصویب کرد، ۲۱ بار تعطیل شده است.

برخی از تعطیلی‌ها فقط چند ساعت طول کشیده‌اند - نه آنقدر طولانی که بر امور دولت تاثیر بگذارد.

طولانی‌ترین دوره در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که دموکرات‌ها و ترامپ خود را در بن‌بست بر سر ۵.۷ میلیارد دلاری که رئیس جمهور در دوره اول ریاست جمهوری خود برای دیوار مرزی درخواست کرده بود، یافتند.

حدود ۳۸۰ هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شدند و ۴۲۰ هزار نفر دیگر بدون حقوق کار کردند.

سناتورها می‌توانند در صورت تمایل با چشم‌پوشی از رویه‌های معمول که معمولا مانع تصویب قوانین می‌شوند، به سرعت اقدام کنند.

مجلس علیا قرار بود امروز چهارشنبه دوباره تشکیل جلسه دهد، اما تعطیلات مجلس نمایندگان که تمام هفته ادامه دارد، به این معنی است که نمی‌تواند هرگونه توافق سریعی را که سنا با آن توافق کرده است، تایید کند.

سنا روز پنجشنبه به دلیل تعطیلات یهودیان، یوم کیپور، تعطیل خواهد بود، اما روز جمعه دوباره باز خواهد گشت و احتمالا تا آخر هفته نیز ادامه خواهد داشت.

این تعطیلی بر عملکردهای حیاتی مانند خدمات پستی، ارتش و برنامه‌های رفاهی مانند تامین اجتماعی و کوپن‌های غذایی تاثیری نخواهد گذاشت.

اما طبق اعلام دفتر بودجه کنگره، تا ۷۵۰ هزار کارگر می‌توانند هر روز به خانه فرستاده شوند و تا پایان تعطیلی، حقوقی دریافت نخواهند کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن