با تصویب مسرور بارزانی: ۱۹۵ میلیارد دینار برای ابرپروژهی آب «خبات» در اربیل اختصاص یافت
طرح راهبردی آب خبات که روزانه ۱۲۰ هزار متر مکعب آب آشامیدنی تولید میکند، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در شهرستان خبات و نواحی اطراف را تا سال ۲۰۵۰ پوشش میدهد
دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که مسرور بارزانی، نخستوزیر، با اختصاص مبلغ ۱۹۵ میلیارد دینار برای احداث ابرپروژهی آب خبات موافقت کرده است. این پروژه توانایی تولید ۱۲۰ هزار متر مکعب آب آشامیدنی در روز را دارد.
ادارهی رسانه و اطلاعات دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای اشاره کرد که امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی با پرداخت مبلغ ۱۹۵ میلیارد دینار از بودجهی سرمایهگذاری وزارت شهرداری و گردشگری بهصورت نقدی و مرحلهای برای اجرای پروژهی آب خبات موافقت کرد.
دولت اقلیم کوردستان این تصمیم را با هدف ارائهی یک راهحل ریشهای و بلندمدت برای مشکل کمبود آب در محدودهی شهرستان خبات اتخاذ کرده است. پیشتر در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۵ تیر ۱۴۰۴)، وزارت شهرداری و گردشگری نامهی مربوط به این پروژه را به هیئت وزیران ارائه داده بود.
جزئیات پروژهی راهبردی
پروژهی آب خبات، یکی از بزرگترین و راهبردیترین پروژههای جدید آب آشامیدنی در اربیل است که بهزودی وارد مرحلهی اجرا خواهد شد.
این پروژه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از ساکنان شهرستان خبات و نواحی رزگاری، توبزاوَه، کَورگوسْک و ۴۰ روستای اطراف را تا سال ۲۰۵۰ (۱۴۲۹) تحت پوشش قرار میدهد.
در این بیانیه آمده است که علاوه بر چندین مخزن و ایستگاه اصلی پروژه، طول خطوط لولهگذاری آن به حدود ۳۰۰ کیلومتر میرسد و پنج کیلومتر خطوط برقی نیز در کنار آن کشیده خواهد شد. پس از موافقت مسرور بارزانی با اختصاص بودجه، اکنون کار بر روی مراحل تشریفات مناقصه آغاز شده و بهزودی این ابرپروژه در اربیل وارد فاز عملیاتی خواهد شد.