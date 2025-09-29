ارتش اسرائیل: موشک بالستیک حوثیها به سمت تلآویو رهگیری شد
در پی شلیک یک موشک از یمن، آژیرهای هشدار در اورشلیم، شهرکهای کرانهی باختری و مناطق دیگری به صدا درآمدند
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای حوثی یمن یک موشک بالستیک را به سمت مرکز تلآویو شلیک کردهاند.
صبح امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴)، ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که در پی شلیک این موشک توسط حوثیها به سوی اسرائیل، آژیرهای هشدار در اورشلیم، مناطق مسکونی در کرانهی باختری و چندین منطقهی دیگر به صدا درآمدند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که سامانهی دفاع هوایی اسرائیل موفق به رهگیری این موشک شده است.
همزمان، رسانههای فلسطینی تصاویر ویدئویی از این موشک را منتشر کردند که در آسمان اسرائیل مشاهده شده و سیستم دفاع هوایی در حال تلاش برای مقابله با آن بود.
لازم به ذکر است که پنجشنبهی گذشته، یک منبع یمنی به خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داده بود که هواپیماهای جنگندهی اسرائیل ۱۳ حملهی هوایی را علیه مجتمع ریاستجمهوری و اردوگاه نَهدِین در جنوب صنعا، مناطق حَدّا و همچنین مقر سازمان امنیت و اطلاعات در منطقهی شُعوب در مرکز صنعا انجام دادهاند.