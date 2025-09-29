آکسیوس: پایان جنگ غزه نزدیک است
وبسایت آمریکایی آکسیوس گزارش داد که پس از مذاکرات نمایندگان ترامپ با نخستوزیر اسرائیل، دو طرف به توافق بر سر طرح صلح نزدیک شدهاند
وبسایت آمریکایی «آکسیوس»روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴)، گزارش داد که پیشرفتهای چشمگیری در مذاکرات بین آمریکا و اسرائیل در رابطه با طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه حاصل شده است.
استیو ویتکوف، نمایندهی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد ترامپ، با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دیدار و در مورد طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه گفتوگو کردهاند.
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد: «پس از مذاکرات بین ویتکوف، کوشنر و نتانیاهو، هر دو طرف بسیار نزدیک به دستیابی به توافق بر سر طرح ترامپ هستند.»
این مقام همچنین اشاره کرد که «رضایت حماس نیز برای دستیابی به توافق ضروری است، که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.»
این گزارش همزمان با اظهارات دونالد ترامپ منتشر شد که به شبکهی «ای.بی.سی نیوز» گفته بود نسبت به امکان دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ اسرائیل در غزه خوشبین است.
دونالد ترامپ در این باره گفت: «به نظر میرسد فرصتی برای صلح در خاورمیانه وجود داشته باشد و ما کار بسیار خوبی انجام میدهیم.»
وبسایت آمریکایی آکسیوس همچنین فاش کرد که نتانیاهو و مشاورانش در جریان دیدار با ویتکوف، ساعتها دربارهی پیشنهاد ترامپ برای آتشبس در غزه بحث و تبادل نظر کردهاند.