عامل تیراندازی در کلیسای میشیگان؛ سرباز سابق جنگ عراق با مشکلات خانوادگی

مظنون اصلی تیراندازی در کلیسای گرند بلانک، که منجر به کشته شدن چهار نفر شد، یک سرباز سابق تفنگداران دریایی آمریکا بوده که با مشکلات مالی ناشی از بیماری فرزندش دست و پنجه نرم می‌کرد

1 ساعت پیش

مقامات پلیس در آمریکا اعلام کردند، «توماس جیکوب سندفورد»، مظنون اصلی تیراندازی گسترده‌ی صبح یکشنبه در یک کلیسا در ایالت میشیگان، یک سرباز کهنه‌کار جنگ عراق بوده است. وی ابتدا با کامیون خود به جلوی کلیسای عیسی مسیح قدیسان آمریکایی در شهر گرند بلانک کوبیده، سپس با تفنگ تهاجمی به سوی نمازگزاران شلیک کرده و در مقطعی ساختمان را به آتش کشیده است.

به گزارش "سی ‌ان ان"، در این حادثه حداقل چهار نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که سندفورد ۴۰ ساله، اهل برتون میشیگان، در جریان تبادل آتش با پلیس کشته شد. پلیس هنوز انگیزه‌ی حمله را اعلام نکرده است.

سوابق خدمت در عراق

سخنگوی تفنگداران دریایی آمریکا به شبکه‌ی «سی.ان.ان» گفت که سندفورد به عنوان گروهبان خدمت کرده و چندین مدال برای خدمتش، که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷) به طول انجامید، دریافت کرده است. او در تابستان ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) برای چندین ماه در عملیات آزادی عراق مستقر بود.

بر اساس یک صفحه‌ی آرشیوشده از وب‌سایت دبیرستان گودریچ، سندفورد در سال ۲۰۰۴ از این دبیرستان فارغ‌التحصیل شد و در میان دیگر کهنه‌سربازان مورد تقدیر قرار گرفت. یک گزارش محلی در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) از سندفورد حاکی از آن بود که وی قبل از اعزام به عراق، در ژاپن خدمت کرده بود.

مشکلات مالی و بیماری فرزند

حساب‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با خانواده‌ی سندفورد نشان می‌دهد که او متأهل بوده و حداقل یک فرزند، یک پسر کوچک، داشته است. طبق صفحه‌ی جمع‌آوری کمک مالی (GoFundMe) مربوط به سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، خانواده‌ی او به دلیل ابتلای فرزندشان به یک اختلال ژنتیکی نادر، به کمک‌های مالی برای هزینه‌های درمانی نیاز داشتند.

بر اساس صفحه‌ی فیس‌بوک خانواده که این مسیر دشوار را مستند کرده است، نوزاد به بیماری مادرزادی هایپرانسولینیسم تشخیص داده شد که نیازمند بستری طولانی‌مدت در بیمارستان و چندین عمل جراحی برای برداشتن بخش‌هایی از لوزالمعده بود.

بیماری فرزند، فشار مالی زیادی را بر خانواده وارد کرده بود. یک مقاله‌ی خبری محلی گزارش داده بود که سندفورد از کار خود به عنوان راننده‌ی کامیون برای شرکت کوکاکولا مرخصی گرفته بود تا کنار پسرش باشد.

در مقاله‌ی دیگری از قول سندفورد نقل شده بود: «هیچ‌وقت داشتن فرزندان سالم را بدیهی ندانید. ما به فرزندمان افتخار می‌کنیم. من چهار سال در تفنگداران دریایی خدمت کردم و در عراق بودم، اما این (بیماری فرزندم) منحصر به فردترین چیزی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنم.»

پست‌های دیگر در صفحه‌ی فیس‌بوک مادر سندفورد نشان می‌دهد که وی شکارچی بود و با شکار آهو و دیگر حیوانات عکس می‌گرفت.