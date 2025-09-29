دانمارک پرواز پهپادهای غیرنظامی را ممنوع کرد

دانمارک در استانه‌ی نشست مهم اتحادیه‌ی اروپا اعلام آماده‌باشی کرد

1 ساعت پیش

دانمارک در آستانه‌ی میزبانی نشستی مهم از اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی دفاع و جنگ اوکراین، به‌طور موقت پرواز پهپادهای غیرنظامی در حریم هوایی خود را ممنوع اعلام کرد. این اقدام پس از افزایش فعالیت‌های مشکوک پهپادی در چندین فرودگاه و تأسیسات نظامی در هفته‌ی گذشته صورت می‌گیرد.

توماس دانیلسون، وزیر حمل و نقل دانمارک، به شبکه‌ی «سی.ان.ان» گفت که این ممنوعیت، که از روز دوشنبه تا جمعه‌ی این هفته برقرار است، با هدف حذف هرگونه خطر «متخاصم» و جلوگیری از اشتباه گرفتن پهپادهای قانونی با پهپادهای غیرقانونی یا بالعکس اعمال شده است.

تدابیر امنیتی برای اجلاس سران

روز چهارشنبه‌ی این هفته، رهبران ارشد اروپایی برای شرکت در نشست شورای اروپا و گفت‌وگو درباره‌ی دفاع و اوکراین وارد کپنهاگ خواهند شد و روز بعد نیز نشست جامعه‌ی سیاسی اروپایی در این شهر برگزار می‌شود.

ترولس لوند پولسن، وزیر دفاع دانمارک، روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت: «ما در حال حاضر در یک وضعیت امنیتی دشوار قرار داریم و باید بهترین شرایط کاری ممکن را برای نیروهای مسلح و پلیس فراهم کنیم، زیرا آن‌ها مسئولیت امنیت در طول نشست اتحادیه‌ی اروپا را بر عهده دارند.»

در هفته‌ی گذشته، چندین مورد گزارش‌نشده از مشاهده‌ی پهپادها بر فراز فرودگاه‌های غیرنظامی و یک پایگاه نظامی در دانمارک گزارش شد. این حوادث باعث شد چندین فرودگاه به‌طور موقت بسته شوند و در نتیجه سفر ده‌ها هزار نفر مختل شد. از جمله، پهپادهایی در فرودگاه آلبورگ، در روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، و شبانگاه تا پنجشنبه مشاهده شدند.

متهم اصلی: روسیه

اروپا در هفته‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از مشاهدات پهپادی، نقض حریم هوایی ناتو توسط پهپادهای روسی بر فراز لهستان و رومانی، و همچنین نقض حریم هوایی استونی توسط جت‌های جنگنده‌ی روسی، در حالت آماده‌باش بالا قرار گرفته است.

مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، گفت که اگرچه مقامات نمی‌توانند با قاطعیت نتیجه بگیرند که چه کسی پشت این مشاهدات پهپادی است، «اما می‌توانیم حداقل نتیجه بگیریم که عمدتاً یک کشور وجود دارد که تهدیدی برای امنیت اروپا محسوب می‌شود؛ و آن روسیه است.» کرملین هرگونه دخالت در این مشاهدات پهپادی و همچنین نقض حریم هوایی استونی را تکذیب کرده است.

واکنش ناتو و تقویت دفاع هوایی

در واکنش به پروازهای غیرقابل توضیح پهپادها در دانمارک، ناتو روز شنبه اعلام کرد که در حال ارتقای اقدامات دفاعی در منطقه‌ی دریای بالتیک است.

وزارت دفاع دانمارک در بیانیه‌ای به آسوشیتدپرس اعلام کرد: روز بعد، ناوچه‌ی دفاع هوایی آلمانی FSG هامبورگ، که در مأموریت «بالتیک سِنتری» ناتو شرکت دارد، برای کمک به تقویت نظارت بر حریم هوایی در طول نشست آتی اتحادیه‌ی اروپا وارد کپنهاگ شد.

مأموریت «بالتیک سِنتری» در ژانویه‌ی ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) در واکنش به یک رشته حوادث که به کابل‌های برق، لینک‌های مخابراتی و خطوط لوله‌ی گاز در بستر دریای بالتیک آسیب رساند، راه‌اندازی شد. اکنون مأموریت جدیدی به نام «ایسترن سِنتری» نیز به آن پیوسته است که هدف آن تقویت دفاع در جناح شرقی اروپا به دنبال تجاوز پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان است.

علاوه بر این، بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، آلمان به درخواست دانمارک، سامانه‌های «ضد پهپادهای کوچک بدون سرنشین» (Counter-small Unmanned Aircraft Systems) را برای ردیابی پهپادها با استفاده از فناوری رادار، نوری و صوتی فراهم خواهد کرد. سوئد نیز متعهد شده است که یک سیستم ضد پهپاد را به دانمارک قرض دهد، اگرچه جزئیات آن فاش نشده است..