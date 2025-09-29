کارشناس اروپایی کاشت نهال از دو هدف راهبردی این پروژه خبر داد: افزایش فضای سبز و تولید محصول. طول این طرح ۸۵ کیلومتر است و هفت میلیون درخت کاشته خواهد شد.

50 دقیقه پیش

در شهر اربیل، پروژه‌ی «کمربند سبز» در حال اجراست و فاز اول آن آغاز شده است. مرحله‌ی اول این پروژه در مساحت ۱۳ هزار دُونم زمین اجرا می‌شود و اکنون کار پاکسازی زمین آغاز شده و قرار است تا ۲۰ روز دیگر درختان در آن کاشته شوند.

طول این پروژه ۸۵ کیلومتر و عرض آن دو کیلومتر است. مالکانی که زمین‌هایشان در مسیر این طرح قرار گرفته است، غرامت دریافت خواهند کرد. با تکمیل پروژه‌ی کمربند سبز، میزان فضای سبز در شهر اربیل دو برابر خواهد شد.

نیکولاس بورجیوس، کارشناس بین‌المللی در زمینه‌ی کاشت نهال، به کوردستان ۲۴ گفت: «این ناحیه احتمالاً بیشتر پوشیده از درختان زیتون خواهد بود. درخت زیتون بسیار قوی است که از محیط زیست محافظت می‌کند و همچنین محصول دارد. به این ترتیب، این پروژه دو جنبه‌ی خوب را محقق می‌کند؛ یکی افزایش فضای سبز و دیگری افزایش تولید محصول.»

جورجیوس کُستِلِنوس، کارشناس بین‌المللی درخت زیتون، گفت: «ما اینجا هستیم تا خاک را مورد بررسی قرار دهیم تا نوع زیتون مناسب برای کاشت و نحوه‌ی تقویت خاک را تعیین کنیم.» وی همچنین اهمیت این پروژه را ستود.

در کل پروژه، هفت میلیون درخت پسته و زیتون کاشته می‌شود و ۱۰ استخر ذخیره‌ی آب برای آبیاری درختان ساخته خواهد شد. قرار است تمام مالکان زمین‌هایی که در مسیر پروژه قرار می‌گیرند، غرامت دریافت کنند.