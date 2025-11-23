3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به فارغ‌الحصیلان دانشگاه صلاح‌الدین اربیل تبریک گفت و آنها را «نیروی رشد و پیشرفت بیشتر کوردستان» خواند.

یکشنبه ۲۳ نوامبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«به فارغ‌التحصیلان ۴۴مین دوره دانشگاه صلاح‌الدین تبریک می‌گویم.»

نخست‌وزیر، خطاب به فارغ‌التحصیلان نوشت:«شما نیروی رشد و پیشرفت بیشتر کوردستان هستید.»

امروز یکشنبه، مراسم ۴۴مین دوره فارغ‌التحصیلی در دانشگاه صلاح‌الدین اربیل برگزار شد.

در این مراسم ۱۹۵۰ دانشجوی مقاطع فوق لیسانس و دکترا و ۵۰۳۲ دانشجوی مقطع لیسانس، فارغ‌التحصیل شدند.

دانشگاه صلاح‌الدین از ۱۷ کالج و ۹۰ بخش آکادمی تشکیل شده است.

پیرۆزبایی لە دەرچووانی خولی(44)مینی زانکۆی سەلاحەددین دەکەم. ئێوە هێزی گەشەکردن و پێشکەوتنی زیاتری کوردستانن. pic.twitter.com/3skqORdNIy — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 23, 2025

ب.ن