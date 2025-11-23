توافق جریانهای اهل سنت عراق برای تشکیل شورای سیاسی میهنی
اربیل (کوردستان٢٤) – پنج جریان اصلی اهل سنت عراق بر سر تشکیل (شورای سیاسی میهنی) به توافق رسیدند و میگویند که میخواهند نیروهای اهل سنت را گرد هم میآورد.
یکشنبه ۲۳ نوامبر، پنج جریان اصلی اهل سنت عراق در بغداد، متشکل از حزب التقدم، حزب العزم، ائتلاف السیاده، ائتلاف حسم الوطنی و حزب جماهیر، بر سر تشکیل (شورای سیاسی میهنی) به توافق رسیدند.
این نیروهای اهل سنت، پس از نشست امروز خود بیانیهای مشترک منتشر کردند که در آن آمده است نیروهای سیاسی اهل سنت عراق بر سر تشکیل شورای سیاسی میهنی که نیروهای اهل سنت را گرد هم میآورد، به توافق رسیدند.
بر پایه بیانیه تشکیل این شورا موجب وحدت موضع، بینش و تصمیمهای پنج جریان اصلی اهل سنت در عراق میشود.
این جریانها میگویند که توافق کردند تا نشستهای این شورا در طول دور ششم مجلس نمایندگان عراق استمرار یابد.
رهبران این جریانها تاکید کردند که شورا از همه شرکای میهنی استقبال میکند و متعد است به اصول شراکت که از اتحاد و ثبات عراق محافظت میکند، بدون تبعیض، حقوق همه جوامع را رعایت میکند و از نگرش میهنی در راستای ایجاد یک دولت قوی و عادل که همه را در بر گیرد، برخوردار است.
