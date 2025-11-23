4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – استاندار اربیل، می‌گوید که کمربند سبز اربیل، انتشار دی‌اکسید کربن را کاهش می‌دهد و گامی بزرگ در جهت تاب‌آوری اقلیمی است.

امید خوشناو، استاندار اربیل، امروز یکشنبه ۲۳ نوامبر مزایای قابل توجه زیست‌محیطی و بهداشت عمومی طرح کمربند سبز اربیل را برشمرد و آن را به عنوان یک ابتکار عمل متحول‌کننده با هدف ساختن اربیلی پایدارتر و قابل سکونت‌تر توصیف کرد.

خوشناو در بیانیه‌ای که در فیس‌بوک منتشر شد، گفت که این طرح یک کمربند سبز به عرض دو کیلومتر و طول 78 کیلومتر در اطراف شهر ایجاد خواهد کرد. حدود هفت میلیون درخت زیتون و پسته - که به دلیل سازگاری با آب و هوای محلی و مقاومت قوی در برابر خشکسالی انتخاب شده‌اند - در حال حاضر برای ایجاد یک مانع طبیعی در برابر گرد و غبار و آلودگی هوا کاشته شده‌اند.

او تاکید کرد که کاهش دمای اربیل یکی از اهداف اصلی این طرح است. انتظار می‌رود کمربند سبز کیفیت هوا را به طور قابل توجهی بهبود بخشد و به آب و هوای سالم‌تر شهری کمک کند.

استاندار گفت که این ابتکار عمل همچنین با فراهم کردن فضاهای سبز جدید برای تفریح، ورزش و فعالیت‌های اجتماعی، رفاه عمومی را افزایش می‌دهد و در عین حال به کاهش بیماری‌های مرتبط با آلودگی کمک می‌کند. تقویت تنوع زیستی و حفاظت از سیستم‌های زیست‌محیطی محلی از اولویت‌های دیگر این طرح هستند.

از نظر اقتصادی، انتظار می‌رود این طرح فرصت‌های شغلی بلندمدتی را در کشاورزی، نگهداری و بازاریابی ایجاد کند. خوشناو تخمین زد که کمربند سبز، انتشار دی‌اکسید کربن را سالانه ۱۴۰۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰۰ تن کاهش می‌دهد و گامی بزرگ در جهت تاب‌آوری اقلیمی است.

علاوه بر کاشت درخت، این طرح شامل مدیریت بهبود یافته آب و خاک از طریق حوضچه‌های مصنوعی و فناوری‌های آبیاری هوشمند برای اطمینان یافتن از استفاده کارآمد از منابع است.

استاندار گفت که این ابتکار عمل مستقیما از سوی دولت اقلیم کوردستان حمایت شده و تحت نظارت نخست وزیر مسرور بارزانی در حال انجام است.

او تاکید کرد که طرح کمربند سبز نشان‌دهنده یک تغییر راهبردی به سمت اربیلی سبزتر، تمیزتر و سالم‌تر است، اربیلی که با رشد مداوم شهر، پایداری را در اولویت قرار می‌دهد.

در ۳۰ اکتبر، نخست وزیر بارزانی طرح کمربند سبز اربیل را افتتاح کرد. نخست وزیر اظهار داشت که این طرح با بهبود کیفیت هوا و ترویج سبک زندگی سالم‌تر برای ساکنان، آب و هوا و محیط زیست اربیل را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

ب.ن