در پی بسته ماندن ۴۰ روزه مرزهای پاکستان، طالبان و تهران تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه تجارت امضا کردند که بندر چابهار را به شریان اصلی واردات افغانستان تبدیل می‌کند

1 ساعت پیش

بن‌بست در روابط کابل و اسلام‌آباد، فرصتی طلایی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان فراهم کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روز شنبه (۱ آذر) از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور خبر داد. این توافق در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان از ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تمامی گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را به روی تجارت بسته است.

خان‌جان الکوزی، عضو ارشد اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با تأیید این خبر اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری با ایران به سالانه ۲.۵ میلیارد دلار رسیده و هدف‌گذاری برای افزایش این رقم ادامه دارد. وی تصریح کرد: «تمرکز اصلی ما بر استفاده از ظرفیت‌های بندر چابهار و ایجاد تسهیلات ویژه برای بازرگانان افغان در این منطقه آزاد است تا وابستگی به مسیرهای ترانزیتی پاکستان کاهش یابد.»

آمارهای رسمی وزارت صنعت و تجارت دولت طالبان نشان می‌دهد که در شش ماه گذشته، حجم تجارت با ایران (۱.۶ میلیارد دلار) از پاکستان (۱.۱ میلیارد دلار) پیشی گرفته است.

تنش‌های مرزی و درگیری‌ها در خط دیورند باعث شده تا هزاران کانتینر کالای بازرگانان افغان در بندر کراچی متوقف شود که خسارات مالی سنگینی را به بخش خصوصی تحمیل کرده است. حکومت طالبان در واکنشی تند، به بازرگانان هشدار داده است که ظرف سه ماه آینده قراردادهای خود با طرف‌های پاکستانی را فسخ و مسیرهای جایگزین را فعال کنند. هم‌زمان، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، در سفر به هند از آمادگی کابل برای صادرات پنبه و خشکبار از طریق کریدور چابهار خبر داده است.