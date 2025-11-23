3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – حزب‌الله تایید کرد که هیثم علی طباطبایی، از رهبران ارشد آن، در حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت کشته شده است.

این گروه امروز یکشنبه ۲۳ نوامبر در بیانیه‌ای، کشته شدن «فرمانده بزرگ» طباطبایی را در «حمله خائنانه اسرائیل به منطقه حاره حریک در حومه جنوبی بیروت» تایید کرد، بدون اینکه سمت او را در حزب‌الله مشخص کند.

طباطبایی ارشدترین فرمانده حزب‌الله است که از زمان آغاز آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ که با هدف پایان دادن به بیش از یک سال خصومت بین این دو گروه برقرار شده بود، توسط اسرائیل کشته شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن