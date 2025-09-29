پارت دموکرات کورد در سوریە: ممنوعیت تحصیل به زبان کوردی در عفرین نقض آشکار حقوق فرهنگی است
پارت دموکرات کورد در سوریە تصمیم دولت این کشور برای حذف زبان کوردی از مدارس عفرین را محکوم و آن را گامی در جهت نقض پروژهی فدرالیسم دموکراتیک توصیف کرده است
کمیتهی مرکزی پارت دموکرات کورد در سوریە، در بیانیهای، تصمیم دولت سوریه مبنی بر ممنوعیت تحصیل به زبان کوردی در عفرین و دیگر مناطق کوردستانی را محکوم کرد. این حزب تأکید کرد که تصمیم دولت اَحمد شَرع برای به حاشیه راندن آموزش کوردی، در تضاد با شعارهای انقلاب سوریه در زمینهی آزادی و برابری است.
روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴)، پارت دموکرات کورد در سوریە، ممنوعیت آموزش زبان کوردی در عفرین و دیگر مناطق کوردستانی در غرب کوردستان را بهشدت محکوم و هشدار داد که این تصمیم یک عقبنشینی خطرناک بوده و تأثیر منفی بر حقوق مردم کورد در این کشور خواهد داشت.
این حزب همچنین اعلام کرد که این تصمیم نقض آشکار سادهترین حقوق فرهنگی و ملی است که در قطعنامههای بینالمللی و ملی تصریح شده است.
زبان کوردی، ستون فقرات هویت
در بیانیهی پارت دموکرات کورد در سوریە آمده است: «زبان کوردی تنها ابزاری برای یادگیری نیست، بلکه هستهی اصلی هویت و ستون فقرات وجود ملی مردم کورد در سوریه است. انکار این حق، به معنای انکار وجود ملت کورد و نقش تاریخی آن در ساختن وطن است؛ این امر در تضاد با تمام شعارهایی است که انقلاب سوریه در مورد آزادی، کرامت و عدالت سر داده بود.»
این حزب تأکید کرد که سادهترین حق، آموزش زبان کوردی در برنامههای درسی مؤسسات، دانشگاهها و کالجهای تخصصی است؛ زیرا این امر باعث تقویت پایههای همزیستی و پذیرش متقابل میشود که در قانون اساسی سوریهی جدید بر آن تأکید شده است. اما عقبنشینی از این دستاوردها، تنها به عنوان به حاشیه راندن و نقض پروژهی تأسیس کشوری دموکراتیک و فدرال تفسیر میشود.
مطالبه برای به رسمیت شناختن زبان کوردی
پارت دموکرات کورد در سوریە سؤالی را متوجه دولت احمد شَرع کرد: «هنگامی که سادهترین حق فرهنگی کوردها، یعنی زبانشان، نقض میشود، چگونه میتوان بهطور جدی دربارهی به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و قانون اساسی آنها در آیندهی سوریه صحبت کرد؟ چگونه میتوان قانون اساسیای را تدوین کرد که برابری را تضمین کند، در حالی که یکی از مهمترین زبانهای ملی از مدارس حذف میشود؟»
پارت دموکرات کورد در سوریە تأکید کرد که به رسمیت شناختن زبان کوردی، در کنار زبان عربی، به عنوان یک زبان رسمی در مناطق کوردستانی و گنجاندن آن در برنامهی درسی ملی، معیار واقعی جدی بودن هر پروژهی ملی در سوریه است. این حزب خواستار لغو فوری این تصمیم و بازگرداندن زبان کوردی به برنامهی درسی مدارس شد تا این اقدام گامی اولیه برای اعتمادسازی و دلیلی بر این باشد که سوریهی آینده، کشوری دموکراتیک و فدرال خواهد بود که بر مبنای آزادی، عدالت و کرامت، جایگاه همهی فرزندانش را در خود دارد.