بیش از ۳,۵۰۰ نفر از ایزدی‌های نجات‌یافته از دست داعش، شامل کمک‌های مالی دو ماه و همچنین تحصیل رایگان بدون شرط سنی می‌شوند

2 ساعت پیش

ایمان عبدالله، سرپرست پروژه‌ی کمک‌های مالی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴) اعلام کرد که توزیع کمک‌های مالی ماه‌های اوت و سپتامبر (مرداد و شهریور) برای نجات‌یافتگان ایزدی از دست داعش آغاز شده است.

این کمک‌ها از سوی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، تأمین شده است.

ابعاد و مزایای پروژه

ایمان عبدالله اشاره کرد که این پروژه از ماه اوت ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) آغاز شده و همچنان ادامه دارد. وی افزود که ۳,۵۷۵ نفر از کمک‌های نخست‌وزیر بهره‌مند شده‌اند و این تعداد در حال افزایش است. حتی کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند نیز می‌توانند از این کمک‌ها استفاده کنند و از طریق یک لینک مخصوص، اطلاعات خود را ثبت نمایند.

سرپرست پروژه همچنین گفت: «پس از اعلام این کمک‌ها، ۱۵ نفر دیگر نجات یافتند که در لیست اولیه‌ای که به دولت اقلیم کوردستان ارائه شده بود، قرار نداشتند. اما اکنون با اسامی افرادی که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) نجات یافته‌اند، موافقت شده و آن‌ها نیز از کمک‌های این دو ماه بهره‌مند خواهند شد.»

وی تأکید کرد که این پروژه تنها شامل حمایت مالی نیست، بلکه حمایت آموزشی را نیز در بر می‌گیرد. نجات‌یافتگان می‌توانند از تحصیل رایگان بهره‌مند شوند و اگر سن بالاتری نیز داشته باشند، به عنوان یک مورد خاص با آن‌ها برخورد می‌شود و می‌توانند در مدارس، دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی به تحصیل بپردازند.