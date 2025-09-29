مسرور بارزانی درگذشت همسر علی سیستانی را تسلیت گفت
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پیامی در گذشت همسر مرجع عالی شیعیان را تسلیت گفت
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت همسر آیتالله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان، ابراز کرد.
در پیام نخستوزیر مسرور بارزانی آمده است: «به مناسبت درگذشت همسر آیتالله العظمی سید علی سیستانی، صمیمانهترین تسلیتهای خود را خدمت ایشان تقدیم میداریم.»
وی در ادامه از خداوند متعال خواست تا روح درگذشته را مشمول رحمت واسعهی خود گرداند و به آیتالله و خانوادهی ایشان صبر و شکیبایی عطا فرماید.
روز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، دفتر نجف خبر درگذشت همسر علی سیستانی، مرجع عالی شیعه در عراق، را منتشر کرد.
بر اساس اطلاعیهی منتشر شده، مراسم خاکسپاری همسر سیستانی امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهر ۱۴۰۴) ساعت هشت صبح در مسجد طوسی و مراسم ترحیم نیز در مسجد خضرا برگزار میشود.