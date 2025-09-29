نچیروان بارزانی دارای (حساب بانکی من) شد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رئيس اقلیم کوردستان، در طرح (حساب بانکی من) ثبت‌‌نام و بر حمایت خود از آن تاکید کرد.

سایت طرح (حساب بانکی من) اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئيس اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر از یک تیم این طرح استقبال کرده و ضمن ارائه کارت‌های بانکی خود، در طرح (حساب بانکی من) ثبت‌نام کرده است.

رئیس اقلیم کوردستان همچنین بر حمایت خود از طرح (حساب بانکی من) تاکید کرده است.

طرح (حساب بانکی من) مختص کارکنان اقلیم کوردستان است که از طریق آن حقوق ماهانه خود را دریافت می‌کنند. تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار حقوق‌بگیر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده است که می‌خواهد تا پایان سال ۲۰۲۵ این طرح تکمیل شود.

ب.ن