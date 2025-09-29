واردات خودروی چینی به عراق از واردات خودروی آمریکایی پیشی گرفته است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- صادرات خودرو از آمریکا به عراق در ماه جولای به پایین‌تر سطح در طول چند سال گذشته رسیده است و خودروی چینی جای آن را گرفته است.

منار عبیدی، کارشناس اقتصادی، به کوردستان گفت: علت کاهش واردات خودرو از آمریکا به عراق، تمایل بیشتر به خرید خودروی چینی است. بر پایه آمار منتشر شده توسط گمرک چین، آمار واردات خوردوی چینی در طول هفت ماه گذشته به حدود ۲۲ هزار خودرو رسیده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: قیمت خودروی چینی در مقایسه با خودروی آمریکایی پایین‌تر است، به خصوص که دولت عراق اخیرا مالیات بر واردات خودرو را افزایش داده است. خودروهای چینی بیشتر به صورت قسطی به مشتریان عرضه می‌شوند.

ب.ن