عضو شورای استان نینوا: حتی نامزدها هم خرید و فروش میشوند
اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان نینوا، میگوید اگرچه کمیسیون عالی انتخابات عراق آن را تائید نکرده است، اما گروههای شبهنظامی به طور مستمر اقدام به خرید و فروش کارتهای رایگیری میکنند و به هیچ کس اجازه شکایت در خصوص آن داده نمیشود.
امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، احمد کنعان کیکی، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در شورای استان نینوا در گفتوگو با کوردستان۲۴ گفت: در استان نینوا نه فقط رایدهندگان و کارتهای رایگیری، حتی نامزدها هم خرید و فروش میشوند.
وی افزود: به رغم اینکه کمیسیون عالی انتخابات بارها خرید و فروش کارتهای رایگیری را تکذیب کرده است، اما گروههای شبهنظامی به طور مستمر اقدام به خرید و فروش کارتها میکنند و هیچ کس هم نمیتواند علیه آنها شکایت کند.
او توضیح داد: تاکنون در استان نینوا هزاران کارت راگیری توقیف شده است و به رغم اقدامات کمیسیون برای جلوگیری از آن، خرید و فروش کارتهای رایگیری رو به افزایش است.
کمیسیون عالی انتخابات عراق، ۱۱ نوامبر را به عنوان روز برگزاری انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق اعلام کرده است. در این انتخابات ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب سیاسی و ۷۹ نامزد مستقل برای به دست آوردن ۳۲۹ کرسی مجلس، رقابت میکنند.
