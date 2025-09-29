یک پزشک کورد به عنوان جراح نمونه جهان انتخاب شد

57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- جامعه جراحان آمریکا، هر سال در ماه سپتامبر در سراسر جهان تعدادی بانوی پزشک را به عنوان پزشک تاثیرگذار و نمونه معرفی می‌‌کند. امسال برای اولین بار یک بانوی پزشک کورد را معرفی کرد.

ریوان حسین، متخصص سرطان سینه، امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، به کوردستان۲۴ گفت: جامعه جراحان آمریکا هرسال تعدادی بانوی پزشک را از سراسر جهان به عنوان پزشک نمونه انتخاب و معرفی می‌کند. لازم است پزشک منتخب، عضو کالج جراحی در آمریکا و پزشکی فعال در محل کار خود باشد.

او گفت: این انتخاب سالانه با هدف تشویق دانش‌آموختگان پزشکی به ادامه تحصیل در بخش جراحی انجام می‌شود.

او در ادامه گفت: از اینکه به عنوان یک پزشک کورد از خاورمیانه انتخاب شده‌ام حس خاصی را تجربه می‌کنم، زیرا اولین بار است که یک پزشک کورد انتخاب می‌شود. از سراسر جهان ۱۰ پزشک انتخاب شده‌اند که هرکدام قصه خود را دارد.

این بانوی پزشک، خود در سال ۲۰۲۳ به سرطان سینه مبتلا شده است و توانسته بر آن غلبه کند.

