آتشسوزی در کشتی مورد اصابت موشک در سواحل یمن
اربیل (کوردستان٢٤)- یک آژانس دریایی بریتانیا امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر گزارش داد که یک کشتی پس از اصابت موشک در سواحل یمن آتش گرفته است.
عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد:«مقامات نظامی گزارش میدهند که یک کشتی مورد اصابت موشک ناشناس قرار گرفته است. گزارش شده است که این کشتی در حال سوختن است.»
آژانس تحت مدیریت نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در هشداری در مورد این حادثه اعلام کرد که این حمله در ۱۲۸ مایلی جنوب غربی عدن در یمن رخ داده است.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما شورشیان حوثی یمن بارها کشتیها را در خطوط کشتیرانی شلوغ دریای سرخ و خلیج عدن هدف قرار دادهاند.
این گروه تحت حمایت ایران که بخشهایی از جمله صنعا، پایتخت را در اختیار دارد، گفته است که حملات به کشتیهای تجاری در حمایت از فلسطینیها در طول جنگ اسرائیل و حماس در غزه انجام میشود.
شرکت امنیتی خصوصی امبری اعلام کرد:«طبق گزارشها، یک کشتی باری عمومی با پرچم هلند مورد حمله قرار گرفته است.» وی افزود که گزارشهایی مبنی بر «دود در مجاورت کشتی» دریافت شده است.
حوثیها همچنین حملات موشکی و پهپادی مکرری را علیه اسرائیل انجام دادهاند که اسرائیل با حملاتی در یمن تلافی کرده است.
حملات اسرائیل به صنعا روز پنجشنبه، یک روز پس از حمله پهپادی شورشیان به جنوب اسرائیل، حداقل ۹ نفر را کشت.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن