رئیس جمهور آمریکا: طرح جامع صلح غزه منجر به آتشبس فوری میشود
اربیل (کوردستان٢٤)- دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۲۹ سپتامبر گفت که از حمایت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای طرح جامع صلح غزه که منجر به آتشبس فوری میشود، برخوردار است.
این طرح که ترامپ آن را به رهبران عرب ارائه کرده است، پس از دیدار ترامپ با نتانیاهو در واشنگتن منتشر شد.
ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که نتانیاهو با این طرح که خواستار آتشبس فوری و به دنبال آن خلع سلاح حماس و عقبنشینی اسرائیل است، موافقت کرده است.
حماس نیز هنوز موافقت خود را اعلام نکرده است، اما ترامپ گفت که امیدوار است این گروه شبهنظامی با آن موافق باشد.
ترامپ گفت که موافقت همه طرفها "بسیار نزدیک" است.
این طرح 20 مادهای بیان میکند که در صورت توافق هر دو طرف، "جنگ بلافاصله پایان خواهد یافت" و عقبنشینی اسرائیل همزمان با آزادی آخرین گروگانهای اسیر حماس خواهد بود. در طول آن دوره اولیه، آتشبس برقرار خواهد شد.
نکات کلیدی شامل استقرار "نیروی موقت ثبات بینالمللی" و ایجاد یک قدرت انتقالی به ریاست ترامپ است.
این توافق مستلزم خلع سلاح کامل شبهنظامیان حماس و کنار گذاشته شدن آنها از نقشهای آینده در دولت است. با این حال، کسانی که با «همزیستی مسالمتآمیز» موافقت کنند، عفو عمومی دریافت خواهند کرد.
پس از عقبنشینی اسرائیل، مرزها برای کمک و سرمایهگذاری باز خواهد شد.
در یک تغییر اساسی نسبت به اهداف آشکار قبلی ترامپ، فلسطینیها مجبور به ترک آنجا نخواهند شد و در عوض، طبق این سند، «ما مردم را به ماندن تشویق خواهیم کرد و به آنها فرصت خواهیم داد تا غزهای بهتر بسازند.»
رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته با رهبران کلیدی عرب در سازمان ملل متحد دیدار کرد و روز یکشنبه در رسانههای اجتماعی گفت که «همه برای چیزی ویژه، برای اولین بار، آمادهایم.»
نتانیاهو اخیرا دلیل کمی برای خوشبینی ارائه داده است و در سخنرانی جسورانه خود در سازمان ملل در روز جمعه، متعهد شد که «کار را علیه حماس تمام کند» و دولت فلسطین را که اخیرا توسط چندین کشور غربی به رسمیت شناخته شده است، رد کند.
رئیس جمهور ایالات متحده که معمولا متحد سرسخت نتانیاهو است، پیش از چهارمین سفر نخست وزیر اسرائیل به کاخ سفید از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، نشانههای فزایندهای از ناامیدی نشان داده است.
ترامپ از حمله اخیر اسرائیل به اعضای حماس در قطر، متحد کلیدی ایالات متحده، خشمگین بود.
و او هفته گذشته به نتانیاهو در مورد الحاق کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل، همانطور که برخی از اعضای کابینه نتانیاهو اصرار داشتهاند، هشدار داد، اقدامی که مسیر تشکیل کشور فلسطین را به طور جدی پیچیده میکند.
دولت ائتلافی نتانیاهو توسط وزرای راست افراطی که مخالف توافق صلح هستند، حمایت میشود.
صداهایی از غزه
در همین حال، حملات اسرائیل در سراسر نوار غزه ادامه یافت و طبق گزارش آژانس دفاع مدنی منطقه تحت کنترل حماس، حداقل چهار نفر در خان یونس کشته شدند.
خانوادههای گروگانهای اسرائیلی که در غزه نگهداری میشوند، از ترامپ خواستند که از پیشنهاد غزه خود حمایت کند.
انجمن گروگانها و خانوادههای مفقود در نامهای سرگشاده به ترامپ گفت:"ما با احترام از شما میخواهیم که در برابر هرگونه تلاش برای خرابکاری در توافقی که ارائه کردهاید، محکم بایستید."
در غزه، مردم پیش از جلسه کاخ سفید ترکیبی از امید، خستگی و بیاعتمادی را ابراز کردند.
محمد ابو ربیع، ۳۴ ساله، با اشاره به پیشنهاد قبلی ترامپ برای تبدیل سرزمین فلسطین به «ریویرای خاورمیانه»، گفت:«من از ترامپ انتظاری ندارم، زیرا ترامپ از نتانیاهو در نابودی نوار غزه و آواره کردن مردم برای اجرای پروژه ریویرا حمایت میکند.»
ناتان ساکس، عضو ارشد موسسه خاورمیانه، گفت که نتیجه ممکن است به این بستگی داشته باشد که ترامپ تا چه حد نتانیاهو را تحت فشار قرار دهد.
ساکس به خبرگزاری فرانسه گفت:«نتانیاهو آشکارا ترجیح میدهد جنگ را ادامه دهد و حماس را شکست دهد، اما فکر نمیکنم متقاعد کردن او به خلاف این غیرممکن باشد.»
جنگ غزه با حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد که طبق آمار خبرگزاری فرانسه از آمار رسمی اسرائیل، ۱۲۱۹ نفر، عمدتا غیرنظامی، را کشت.
بر اساس آمار وزارت بهداشت در سرزمین تحت کنترل حماس که سازمان ملل آن را قابل اعتماد میداند، تهاجم اسرائیل ۶۶۰۵۵ فلسطینی، عمدتا غیرنظامی، را کشته است.
ایفپی/ب.ن