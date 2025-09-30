تحریم‌های ایالات متحده علیه یک پروژه‌ی بزرگ بندری هند در چابهار ایران به اجرا در آمد

4 ساعت پیش

تحریم‌های ایالات متحده علیه یک پروژه‌ی بزرگ بندری هند در چابهار ایران، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴) به اجرا درآمد. این تحریم‌ها تنها یک روز پس از احیای تحریم‌های گسترده‌ی سازمان ملل علیه ایران اعمال شد، در شرایطی که دونالد ترامپ، متحدان اروپایی و اسرائیل، همچنان برنامه‌ی هسته‌ای تهران را هدف قرار داده‌اند.

دولت ترامپ در دور اول فعالیت خود (۲۰۱۸) یک معافیت نادر صادر کرده بود که به شرکت‌های هندی اجازه می‌داد کار توسعه‌ی بندر چابهار را ادامه دهند.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده، با اعلام پایان این معافیت گفت که این تصمیم با «سیاست فشار حداکثری رئیس‌جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران سازگار است.» وی یادآور شد که معافیت پیشین با هدف «کمک به بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی افغانستان» صادر شده بود.

بندر چابهار در ابتدا به عنوان یک دروازه‌ی جایگزین برای افغانستان و مسیری برای دور زدن پاکستان (که سهم عمده‌ای از تجارت ترانزیت به افغانستان را در اختیار دارد) در نظر گرفته شده بود. اما از سال ۲۰۲۱، با خروج نیروهای آمریکایی، طالبان کنترل افغانستان را دوباره در دست گرفتند. همچنین، روابط ایالات متحده و هند در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به سردی گراییده است.