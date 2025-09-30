ترامپ: باور دارم ایران روزی بخشی از پیمان ابراهیم خواهد شد
ترامپ میگوید میتوانم قول دهم زمانی خواهد رسید که ایران هم بخشی از پیمان ابراهیم باشد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه (۸ مهر) پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در کنفرانس خبری مشترک در کاخ سفید، اظهار امیدواری کرد که روزی ایران نیز به پیمانهای ابراهیم بپیوندد.
پیمانهای ابراهیم در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور ۱۳۹۹)، با میانجیگری ترامپ، بین اسرائیل و امارات متحدهی عربی و بحرین امضا شد.
ترامپ با تأکید بر این که امروز "روز تاریخی" است، گفت: «باور دارم که آنها [ایران] هم میتوانند. میتوانم قول دهم زمانی خواهد رسید که ایران هم بخشی از پیمان ابراهیم باشد.» وی همچنین افزود: «تاریخ نشان داده است آنها که با اسرائیل ارتباط دوستانه دارند پیشرفت کردهاند و آنها که دشمنی کردند خودشان نابود شدند.»
محورهای گفتوگوی ترامپ و نتانیاهو شامل ایران، پیمانهای اسرائیل، و پایان جنگ در غزه بود. ترامپ، که پیشتر از توافق هستهای "وحشتناک" برجام خارج شده بود، مدعی شد که «توانایی غنیسازی هستهای جمهوری اسلامی ایران را از بین بردیم.»