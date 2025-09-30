هیئت مهاجرت کانادا با اخراج مقام پیشین دولتی ایران مخالفت کرد

آژانس خدمات مرزی کانادا درخواست اخراج افشین پیرنون، مدیرکل سابق وزارت راه ایران را رد کرد

3 ساعت پیش

به گزارش روزنامه‌ی کانادایی گلوبال نیوز، هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRB) درخواست آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) برای اخراج افشین پیرنون، مدیرکل سابق وزارت راه ایران، را رد کرد.

پیرنون در سال ۲۰۲۲ وارد کانادا شده و به رانندگی در شرکت اوبر مشغول بوده است. آژانس خدمات مرزی مدعی شده بود که این مهندس عمران ۵۰ ساله با فرماندهان سپاه پاسداران "روابط متقابل سودمند" داشته است.

اما هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا با استدلال این که وی نفوذ قابل توجهی در دولت جمهوری اسلامی نداشته است، با اخراج وی مخالفت کرد.

دولت جاستین ترودو در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ای را برای جلوگیری از ورود و اقامت مقامات ارشد ایران تدوین کرد؛ با این حال، تا کنون تنها یک نفر بر اساس این برنامه از کانادا اخراج شده است.