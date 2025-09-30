۵۰ مدرسهی سریانی در اقلیم کوردستان فعال هستند
دولت اقلیم کوردستان با پشتیبانی کامل از آموزش به زبان مادری اقلیتها، ۵۰ مدرسهی سریانی را تأسیس کرده است
در اقلیم کوردستان، ۵۰ مدرسهی سریانی وجود دارد که آموزش به زبان مادری سریانیها را فراهم میکنند و این امر با پشتیبانی کامل دولت اقلیم کوردستان صورت میگیرد. این مدارس که چهار مورد از آنها در استان اربیل هستند، از مقطع ابتدایی تا دبیرستان فعالیت دارند و دانشآموزان اهمیت آموزش به زبان مادری را به خوبی درک میکنند.
دانشآموزان میگویند که تحصیل به زبان سریانی تأثیر مثبتی بر درک و یادگیری آنها دارد. اوریانا رونی، یکی از دانشآموزان، میگوید: «زبان سریانی زبان مادری ماست و برای ما لذتبخشتر است. معلمان ما هم بسیار خوب هستند و دروس را به ما میآموزند.» شرپیل شیمول، دانشآموز پایهی نهم، نیز تأکید میکند: «این زبان مادری من است، وقتی به سریانی درس میخوانم، بسیار بهتر میفهمم و یاد میگیرم.»
فهمی سلیوا، مدیر آموزش و پرورش اطراف اربیل، بر پشتیبانی دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد و گفت: «در زمینهی کتاب، ساختمان و معلم، هیچ کمبودی وجود ندارد، بلکه توجه ویژهیی به این بخش شده است.» این مدارس علاوه بر زبان سریانی، دروس کوردی، انگلیسی و عربی را نیز تدریس میکنند. به دلیل همزیستی اجتماعی، شماری از دانشآموزان کورد نیز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.
از نظر قانونی، دولت اقلیم کوردستان از اولین کابینهی خود از اقلیتها پشتیبانی کرده و پارلمان کوردستان در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) حق آموزش به زبان مادری را برای اقلیتها به تصویب رسانده است. این سیاست در عراق و منطقه به عنوان نمونهیی موفق دیده میشود.