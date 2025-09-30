وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، از تکمیل فاز الکترونیکی شدن داده‌های بیماران در بیمارستان‌های سرطان خبر داد

1 ساعت پیش

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که سیستم الکترونیکی ثبت داده‌های بیماران در بیمارستان نانه‌کلی راه‌اندازی شده و تمام تحرکات بیمار، از زمان ورود تا خروج، به ثبت می‌رسد.

وزیر بهداشت در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «محتوای کار بهداشت، شامل سیستم الکترونیکی شدن و داده‌های بیمار است، زیرا هر تصمیم درستی بر اساس داده‌ها اتخاذ می‌شود، و تصمیماتی که در مورد بیمار گرفته می‌شود نیز بر اساس پرونده و سوابق بیمار است.»

وی افزود که این سیستم الکترونیکی به تدریج در بیمارستان‌های اقلیم کوردستان اجرایی شده و جدیدترین پروژه‌ی تکمیل‌شده، مربوط به بیمارستان‌های سرطان است. این پروژه پیش‌تر در بیمارستان سرطان "هیوا" در سلیمانیه‌ اجرا شده بود و اکنون با بودجه‌یی مناسب در بیمارستان نانه‌کلی توسعه یافته است. این اقدام مشابه در بخش سرطان بیمارستان "رزگاری" و بیمارستان "امید" دهوک نیز انجام خواهد شد.

جلوگیری از هدر رفت داروهای گران‌قیمت

دکتر برزنجی توضیح داد: «این سیستم تمام خدمات بیماران سرطانی را به هم متصل می‌کند، از ورود بیمار تا خروج از بیمارستان. علاوه بر این، سیستم داده‌های بیمار نیز به صورت یکپارچه ثبت می‌شود.»

وی خاطرنشان کرد که ثبت داده‌های تمامی بیماران سرطانی از طریق این سیستم، از هدر رفت داروهای گران‌قیمت سرطان جلوگیری می‌کند، زیرا این داروها بسیار پرهزینه هستند و در خارج از بیمارستان در دسترس نیستند. به این ترتیب، هیچ آزمایش و مصرف دارویی بدون ثبت در این سیستم باقی نخواهد ماند.

وزیر بهداشت به برنامه‌ی آتی دولت اشاره کرد و گفت: «ما برای همه‌ی شهروندان، یک سیستم بیومتریک (کد بهداشتی) ایجاد خواهیم کرد. این اقدام مبنایی برای قانون بیمه‌ی بهداشتی خواهد بود که پیش‌نویس آن در شورای وزیران و شورای مشورتی تکمیل شده و قرار است در اسرع وقت در پارلمان تصویب شود. به این ترتیب، هر شهروندی دارای یک پرونده‌ی الکترونیکی تحت نظارت دولت خواهد بود.»

دلووان محمد، مدیرکل بهداشت اربیل، نیز اعلام کرد که اجرای سیستم الکترونیکی در بیمارستان نانه‌کلی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای کاهش بوروکراسی و تسهیل امور شهروندان است.