مسرور بارزانی در دیدار با هیئت کلیسای ارتدوکس روسیه: کوردستان میهن ادیان و مذاهب مختلف است

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در استقبال از هیئت عالی‌رتبه‌ی کلیسای ارتدوکس روسیه، بر تعهد دولت به تقویت فرهنگ هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و حفظ حقوق تمامی اقلیت‌های دینی تأکید کرد

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴)، از هیئتی از کلیسای ارتدوکس روسیه به ریاست مطران آنتونی، مسئول روابط خارجی این کلیسا، استقبال کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار که با حضور ماکسیم روبین، سرکنسول روسیه در اقلیم کوردستان برگزار شد، بر «توسعه‌ی فرهنگ هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و همدلی میان پیروان ادیان مختلف» تأکید گردید.

مسرور بارزانی در این نشست تصریح کرد: «کوردستان میهن ادیان و مذاهب گوناگون است و ما همواره برای تعمیق و تقویت فرهنگ هم‌زیستی و اصول صلح و برادری میان اقلیت‌های مختلف تلاش می‌کنیم.»

هیئت کلیسای ارتدوکس روسیه نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به اقلیم کوردستان، اعلام کردند: «مایه‌ی خوشبختی است که در کوردستان، همه‌ی ادیان و اقلیت‌ها در صلح و آرامش زندگی می‌کنند و حقوقشان محفوظ است.»