پرزیدنت بارزانی در دیدار با مطران آنتونی: همزیستی در کوردستان برآمده از اعتقاد قلبی مردم است
پرزیدنت بارزانی روز سهشنبه پذیرای هیئت عالیرتبهی کلیسای ارتدوکس روسیه بود؛ و هیئت میهمان خواستار گسترش روابط با مراکز دینی این اقلیم شد
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز سهشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴)، در مقر خود در منطقهی اربیل، پذیرای هیئتی از کلیسای ارتدوکس روسیه به ریاست مطران آنتونی، مسئول روابط خارجی این کلیسا، بود.
در این دیدار که ماکسیم روبین، سرکنسول روسیه در اربیل نیز حضور داشت، هیئت کلیسای ارتدوکس روسیه ضمن ابراز خشنودیی خود از سفر به کوردستان، از نقش بارزانی در تعمیق همزیستی و صلح و برادریی موجود میان اقلیتهای دینی و قومی کوردستان قدردانی کرد.
شاند مهمان همچنین تأکید کرد که با اهمیتیی بسیار زیاد به اقلیم کوردستان مینگرند؛ منطقهایی که در کانون تمدن بشری قرار گرفته و اعتقادیی عمیق به همزیستی دارد. هیئت مهمان همچنین خواستار تداوم و پیشبرد روابط خود با تمامی مراکز دینی در کوردستان شدند.
بارزانی نیز در این دیدار، ضمن خوشآمدگویی گرم به هیئت مهمان، بر دوستیی دیرینه و پیوندهای مستحکم میان ملت کوردستان و ملت روسیه تأکید کرد.
بارزانی در این نشست با ذکر چندین نمونهی تاریخی از وفاداری و همدلیی اقلیتهایی کوردستان در برهههای سخت، اشاره کرد که «مردم کوردستان از صمیم قلب و با اعتقاد راسخ به صلح و همزیستی باور دارند.» وی تأکید کرد که این باور به «فرهنگیی قوی و ریشهدار تبدیل شده که در تاریخ ریشه دارد و برای نسلهای آینده نیز باقی خواهد ماند.»