آغاز هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب سلیمانیهی کوردستان
نمایشگاه بینالمللی کتاب سلیمانیه با حضور ۱۵۰ ناشر داخلی و خارجی از ۱۶ کشور، در روزهای ۳ تا ۱۳ نوامبر در سلیمانیهی کوردستان برگزار خواهد شد
هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب در شهر سلیمانیهی کوردستان، با مشارکت ۱۵۰ مؤسسهی چاپ و نشر، در روزهای ۳ تا ۱۳ نوامبر (۱۲ تا ۲۲ آبان) افتتاح میشود.
حسن رحیم، هماهنگکنندهی نمایشگاه بینالمللی کتاب در سلیمانیه، به کوردستان ۲۴ گفت که نمایشگاه امسال به شکلی متفاوتتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد. این تفاوت تمامی حوزهها را در بر میگیرد؛ چه از نظر سازماندهی نمایشگاه، چه از لحاظ تعداد و نوع شرکتکنندگان و چه از نظر محتوای کتابها.
هماهنگکنندهی نمایشگاه بینالمللی کتاب در سلیمانیه افزود: «امسال ۱۵۰ مؤسسهی چاپ و نشر داخلی و خارجی با نمایش میلیونها کتاب و صدها هزار عنوان به زبانهای مختلف، در نمایشگاه شرکت خواهند کرد.» وی اشاره کرد که ۷۰ مؤسسهی چاپ و نشر خارجی از ۱۶ کشور مختلف حضور خواهند داشت.
حسن رحیم همچنین گفت: «برای تسهیل رفتوآمد بازدیدکنندگان نمایشگاه، نزدیک به ۴۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال آنها از داخل شهر به محل نمایشگاه و بازگشت، اختصاص داده شده است.»
هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب در سلیمانیه، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه، ۳ نوامبر (۱۲ آبان)، با حضور مقامات و مهمانان رسمی افتتاح میشود و از ساعت ۲ بعدازظهر همان روز برای عموم شهروندان باز خواهد بود.
این نمایشگاه تا روز ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) ادامه خواهد داشت و هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب به روی شهروندان باز خواهد بود.