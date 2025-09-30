مقام وزارت پیشمرگ و مقام آمریکایی پیشبرد روند اصلاحات در وزارت پیشمرگ را بررسی کردند

57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس ستاد وزارت امور پیشمرگ و مسئول دفتر همکاری‌های امنیتی در سرکنسولگری آمریکا در اربیل، پیشبرد روند اصلاحات در وزارت پیشمرگ را بررسی کردند.

وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که سپهبد عیسی عوزیر، رئیس ستاد وزارت امور پیشمرگ با کلنل دِک پایلوک، مسئول دفتر همکاری‌های امنیتی در سرکنسولگری آمریکا در اربیل، دیدار کرد.

بر پایه بیانیه در این دیدار آخرین اقدامات انجام شده وزارت پیشمرگ در جهت تجدید سازمان نیروهای پیشمرگ بررسی و چگونگی پیشبرد روند آن ارزیابی شد.

همچنین مراحل اجرای تفاهم‌نامه امضا شده بین وزارت پیشمرگ و وزارت دفاع آمریکا مورد توجه قرار گرفت و دو طرف در خصوص اجرای بندها و نکات آن تفاهم‌نامه توافق‌نظر داشتند.

در بیانیه آمده است که رئیس ستاد وزارت امور پیشمرگ در این دیدار بر پایبندی وزارت پیشمرگ به پیشبرد روند اصلاحات و تجدید سازمان نیروهای پیشمرگ تا زمان تکمیل آن، تاکید کرد.

بیانیه تاکید کرده است که دو طرف در خصوص هماهنگی و اهمیت دادن بیشتر به روابط بین وزارت پیشمرگ و نیروهای آمریکا و نیروهای ائتلاف بین‌المللی در راستای پیشبرد روند اصلاحات، توافق‌نظر داشتند.

ب.ن