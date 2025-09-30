شرکت سومو روزانه ۱۶۰ هزار بشکه نفت کوردستان را میفروشد
اربیل (کوردستان٢٤)- شرکت بازاریابی نفت عراق – سومو، به طور روزانه ۱۶۰ هزار بشکه نفت اقلیم کوردستان را میفروشد و قرار است بر آن بیافزاید.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع بلندپایه عراق، نوشت: عراق در مجموع به طور روزانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار بشکه نفت کوردستان را از طریق بندر جیحان ترکیه به فروش میرساند. در چند روز آینده میزان صادرات از خط لوله انتقال نفت کوردستان افزایش پیدا میکند.
به گفته این منابع با ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان میزان صادرات روزانه نفت عراق به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده است.
ب.ن