تهران: کشورهای اروپایی و آمریکا آمادهی گفتوگو نبودند
ایران: کشورهای اروپایی و نمایندهی آمریکا از مذاکره با تهران امتناع کردند
سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که سه کشور اروپایی و نمایندهی ویژهی رئیس جمهور آمریکا در نیویورک، آمادگی خود را برای برگزاری نشست با هیئت ایرانی اعلام نکردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، روز چهارشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴)، به خبرنگاران گفت: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای گفتوگو با سه کشور اروپایی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و استیو ویتکوف، نمایندهی ویژهی رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، در نیویورک اعلام کرد، اما آنها نپذیرفتند و حاضر به گفتوگو نشدند.»
مهاجرانی همچنین افزود که دولت ایران وضعیت پس از جنگ و فعالسازی مجدد سازوکار بازگشت تحریمها را پیگیری میکند و موضوع «کارت خواربار» را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سخنگوی دولت ایران تأکید کرد: «هر تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی در چارچوب منافع ملی برای مقابله با بازگشت تحریمها اتخاذ کند، دولت آن را اجرا خواهد کرد.»
مهاجرانی در پایان سخنان خود اظهار داشت: موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از پاییز گذشته در دستور کار بود و ما پیشبینی میکردیم که لابی اسرائیل در این زمینه فعالتر باشد. ما سناریوهای خوب و بد را در این باره در نظر گرفته بودیم و نحوهی مقابله با جنگ ۱۲ روزه نیز بر اساس همان سناریوها بود.
گفتنی است، شورای امنیت سازمان ملل متحد سحرگاه روز شنبه ۲۷ سپتامبر (۵ مهر)، سازوکار بازگشت تحریمها علیه ایران را فعال کرد.