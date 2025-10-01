ایران لایحه تشدید مجازات جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل را تصویب کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- مقامات ایران امروز چهارشنبه ۱ اکتبر، ماهها پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، لایحهای را تصویب کردند که مجازات محکومان به جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده را تشدید میکند.
این لایحه در ۲۳ ژوئن به مجلس ارائه شد، زیرا ایران و اسرائیل درگیر جنگی بودند که شاهد حملات بیسابقه اسرائیل به جمهوری اسلامی بود، که ایالات متحده نیز به طور موقت به آن پیوست.
رئیس جمهور ایران باید این لایحه را قبل از اجرایی شدن امضا کند. این لایحه پس از آن تصویب شد که دهها نفر پس از جنگ به ظن جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده توسط مقامات دستگیر شدند.
شورای نگهبان، نهاد مسئول نظارت بر قانونگذاری، اعلام کرد که متن «تحریمهای شدیدتر برای جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی (اسرائیل) و کشورهای متخاصم، از جمله ایالات متحده، در زمینه امنیت و منافع ملی» تصویب شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این لایحه مشخص نکرده است که کدام کشورهای دیگر «متخاصم» تلقی میشوند، اما گفته است که «هرگونه کمک عمدی به عنوان فساد فی الارض محکوم میشود» یکی از جدیترین اتهامات در ایران که مجازات آن اعدام است.
قانون قبلی و موجود، کشورهای خاصی را مشخص نمیکرد و جاسوسی لزوما جرم سنگین محسوب نمیشد.
لایحه جدید مجازاتی تا دو سال حبس برای «استفاده، حمل، خرید یا فروش دستگاههای اینترنتی بدون مجوز مانند استارلینک» تعیین میکند که اغلب برای دسترسی به محتوای آنلاین محدود استفاده میشود.
همچنین ارسال ویدیو و تصاویر به «کانالهای متخاصم یا خارجی که میتوانند امنیت ملی را تضعیف کنند» غیرقانونی است، جرمی که به گفته ایرنا، مجازات آن تا پنج سال حبس است.
این لایحه علاوه بر این «تمام راهپیماییها و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ» را ممنوع میکند.
ایافپی/ب.ن