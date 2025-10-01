مسرور بارزانی بر ارتقاء کیفیت آموزش در کوردستان تأکید کرد

مسرور بارزانی: هدف ما پیشبرد و بهبود کیفیت آموزش عالی در اقلیم کوردستان است

24 دقیقه پیش

رئیس هیئت امنای سازمان اعتباربخشی مؤسسات و برنامه‌های تعلیم و تربیت و آموزش عالی در دولت اقلیم کوردستان، اظهار داشت که هدف این سازمان، پیشبرد و بهبود استانداردها، معیارها و کیفیت آموزش در اقلیم است.

هیئت امنای سازمان اعتباربخشی مؤسسات و برنامه‌های تعلیم و تربیت و آموزش عالی در دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴)، به ریاست مسرور بارزانی، رئیس دولت و رئیس این هیئت، تشکیل جلسه داد.

بر اساس اطلاعیه‌ی وب‌سایت دولت اقلیم کوردستان، در این جلسه که قباد طالبانی، معاون رئیس دولت و نایب‌رئیس سازمان نیز در آن حضور داشت، مسرور بارزانی عنوان کرد که هدف این نهاد، پیشبرد و بهبود معیارها، استانداردها و کیفیت آموزش در اقلیم کوردستان است.

رئیس دولت همچنین بر اهمیت تقویت هماهنگی و همکاری این نهاد با وزارتخانه‌های ذی‌ربط، سازمان‌ها و آژانس‌های تخصصی در این حوزه تأکید کرد. وی از تلاش‌ها و فعالیت‌های هیئت امنا قدردانی نمود.

در این بیانیه اشاره شده است که پس از بحث و تبادل نظر در مورد دستور کار جلسه، چند تصمیم ضروری اتخاذ شد، از جمله: تصویب استانداردهای تعلیم و تربیت و آموزش عالی، راهنمای اعتباربخشی مؤسسات آکادمیک و سیستم رتبه‌بندی این مؤسسات در اقلیم کوردستان بر اساس استانداردهای اعتباربخشی.

همچنین در این جلسه مقرر شد که دانشگاه‌های کاتولیک در اربیل، دانشگاه سوران، دانشگاه نوروز، دانشگاه گرمیان و دانشگاه پلی‌تکنیک سلیمانیه، به عنوان بخشی از پروژه‌ی آزمایشی اعتباربخشی انتخاب شوند.