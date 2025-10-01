درخواست شکایت علیه ترکیه به دلیل کاهش سهم آب عراق

درخواست از بغداد برای طرح شکایت علیه ترکیه به دلیل کاهش سهم آب عراق

1 ساعت پیش

رئیس کمیته‌ی کشاورزی در شورای استان دیاله از محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، خواست به دلیل کاهش سهم آب این کشور توسط ترکیه که منجر به بحران کم‌آبی در استان دیاله شده است، شکایتی رسمی علیه آنکارا تنظیم کند.

رعد مغامس تمیمی، رئیس کمیته‌ی کشاورزی در شورای دیاله، روز چهارشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴)، در یک گفت‌وگوی خبری اظهار داشت: «سازمان ملل متحد باید برای تضمین سهم آب عراق دخالت کرده و به ترکیه فشار وارد کند.»

هم‌زمان با این درخواست، اداره‌ی آب دیاله روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از خشک شدن رودخانه، اقدامات اضطراری را برای تأمین آب آشامیدنی در ناحیه‌ی "سد عظیم" به اجرا گذاشته است.

نبیل عبیدی، مدیر ناحیه‌ی عظیم در استان دیاله، روز سه‌شنبه هشدار داده بود که بحران کم‌آبی به دلیل خشکسالی منطقه، به‌ویژه در اطراف سد عظیم، مناطق و روستاهای این ناحیه را تهدید می‌کند.