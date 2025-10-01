عراق ابراز امیدواری کرد که طرح ترامپ موجب پایان یافتن درد و رنج مردم فلسطین شود

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای از «ابتکار آمریکا» برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال کرد.

امروز چهارشنبه ۱ اکتبر، وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که «از ابتکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه» استقبال می‌کند.

این وزارت در بیانیه‌ خود بندهای درج شده در طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه را ستوده است که شامل توقف جنگ، آبادسازی غزه و جلوگیری از آواره شدن مردم فلسطین می‌شود. همچنین تاکید کرده است که نباید اجازه داده شود کرانه باختری به اسرائیل ملحق شود.

وزارت امور خارجه عراق، ابراز امیدواری کرده است که این پیشنهادات موجب پایان یافتن درد و رنج مردم فلسطین در غزه شوند و کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ مانعی در دسترس مردم غزه قرار گیرند و از هر تلاشی برای آواره کردن آنها جلوگیری شود.

روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، رئیس‌جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، طرحی را برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد.

ب.ن