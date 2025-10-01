اردوغان: قاطعانه مخالف طرحهای تقسیم سوریه هستیم
اردوغان: یکپارچگی خاک سوریه خط قرمز ماست
رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که آنکارا از ابتدا حامی یکپارچگی سرزمینی سوریه بوده است و قاطعانه در برابر هرگونه طرحی برای تقسیم این کشور خواهد ایستاد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴)، در اولین نشست دورهی جدید قانونگذاری پارلمان ترکیه اظهار داشت: ما تمامی تلاشهای خود را برای جلوگیری از برهم زدن یکپارچگی خاک سوریه و فعالیتهای تروریستی در آن کشور انجام دادهایم. اگر تلاشهای دیپلماتیک بیپاسخ بمانند، سیاست ترکیه روشن است: ما اجازه نخواهیم داد تجربهی تلخ گذشته در سوریه تکرار شود.
موضع آنکارا در قبال کوردها
اردوغان تصریح کرد: این موضع ما علیه برادران کوردمان نیست، بلکه به نفع خود آنهاست. این گامی برای نجات منطقهی ما از تروریسم است؛ همانگونه که تُرکها و کوردها و عربها با هم در چاناققلعه از میهن دفاع کردند، بهزودی با هم رفاه و توسعهی کشور را تقویت خواهیم کرد. تُرک، کورد، عرب، سُنی، شیعه؛ ما همه بدون توجه به قومیت، زبان یا مذهب، به سوی آیندهی مشترکی گام برمیداریم.
رئیس جمهور ترکیه اشاره کرد: به یاری خداوند، اتحاد تُرکها، کوردها و عربها صلح، آرامش، توسعه و رفاه منطقه را برای همیشه حفظ و تقویت خواهد کرد. ترکیه، میهن کوردهای ترکیه است و همچنین وفادارترین و قابلاعتمادترین حامی کوردها در خارج از ترکیه محسوب میشود.