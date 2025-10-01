رئیس دولت اقلیم کوردستان: پروژه‌ی «حساب من» توزیع حقوق را تسهیل و شفافیت دولت را افزایش داده است

13 ساعت پیش

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که بیش از نیم میلیون کارمند و بازنشسته‌ی دولتی از طریق «حساب من» حقوق دیجیتال دریافت می‌کنند و هدف دولت این است که تا سال ۲۰۲۸ میزان دسترسی به خدمات بانکی را در سراسر اقلیم به بیش از ۵۰ درصد برساند.

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴)، پیامی در مورد پروژه‌ی «حساب من» منتشر کرد.

در این پیام آمده است: «خوشحالم که می‌بینم بیش از نیم میلیون کارمند و بازنشسته‌ی دولت اقلیم کوردستان، اکنون حقوق خود را به صورت دیجیتالی از طریق بانک‌های مشارکت‌کننده در پروژه‌ی حساب من دریافت می‌کنند.»

رئیس دولت اقلیم کوردستان اظهار داشت: از زمان راه‌اندازی پروژه‌ی حساب من در فوریه‌ی ۲۰۲۳ (بهمن/اسفند ۱۴۰۱) تاکنون، تعداد افرادی که حساب بانکی در کوردستان دارند، از کمتر از ۵ درصد به بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.

تقویت زیرساخت‌های مالی

بارزانی افزود: این پروژه بانک‌ها را ترغیب کرده است تا خدمات شخصی خود را گسترش دهند، شعبه‌ها و شبکه‌ی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) را افزایش داده و خدمات به مشتریان را بهبود بخشند. همچنین، سپرده‌گذاری در بانک‌های شرکت‌کننده پیوسته رو به افزایش است که این امر امکان ارائه‌ی وام‌های شخصی و تجاری را فراهم می‌آورد.

او در مورد این پروژه گفت: تاکنون بیش از سه میلیارد دلار از حقوق حقوق‌بگیران اقلیم از طریق بانک‌های شرکت‌کننده پرداخت شده است. این امر فرصت‌های شغلی جدیدی در بخش خدمات مالی ایجاد کرده و مسیر ایجاد اعتماد بانکی را هموار ساخته است.

وی تأکید کرد که دسترسی به اعتبار بانکی برای توسعه‌ی اقتصادی، شرکت‌های کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای نوپا بسیار حیاتی است.

مسرور بارزانی در خصوص پرداخت حقوق از طریق این پروژه توضیح داد: «پروژه‌ی حساب من، فرآیند توزیع حقوق دولت اقلیم کوردستان را آسان‌تر و پرداخت آن را سریع‌تر کرده و شفافیت در تأمین حقوق دولتی افزایش یافته است.»

چشم‌انداز راهبردی دولت

مسرور بارزانی درباره‌ی برنامه‌ی دولت اقلیم کوردستان برای سال‌های آتی فاش کرد: دولت تا پایان سال ۲۰۲۸ (۱۴۰۷/۱۴۰۸)، دسترسی به خدمات بانکی را در سراسر کوردستان به بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.

در پایان پیام رئیس دولت آمده است: «این یک گام مهم است، اما کارهای بسیار بیشتری پیش رو داریم. ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا مردم از خدمات بانکی امن و مدرن بهره‌مند شوند، که این بخشی از برنامه‌ی کاری کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان است.»

تیم پروژه‌ی حساب من روز سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۸ مهر ۱۴۰۴)، به وب‌سایت کوردستان۲۴ اعلام کرد: تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار حقوق‌بگیر در اقلیم کوردستان در این پروژه ثبت نام کرده‌اند و برای ماه جاری ۵۰۱ هزار و ۵۰۰ نفر از طریق حساب من، حقوق ماه جولای (تیر) خود را دریافت خواهند کرد.

بر اساس اطلاعات تیم پروژه‌ی حساب من، تاکنون بیش از ۵۸۰ هزار کارت بانکی توزیع شده و همچنین بیش از ۵۸۰ دستگاه خودپرداز (ATM)، در ۲۰۰ مکان مختلف در سراسر دولت اقلیم کوردستان نصب شده است.

راه‌اندازی پروژه‌ی حساب من

در فوریه‌ی ۲۰۲۳ (بهمن/اسفند ۱۴۰۱)، مسرور بارزانی، پروژه‌ی «حساب من» را به عنوان بخشی از دیدگاه و راهبرد دولت اقلیم کوردستان برای گسترش شمول مالی و کاهش وابستگی به پول نقد (کاش) اعلام کرد.

این پروژه یک تلاش بزرگ دولت اقلیم کوردستان برای دیجیتالی کردن خدمات بانکی و کاهش وابستگی به پول نقد، در راستای توسعه‌ی خدمات عمومی مدرن است. این پروژه همچنین اطمینان می‌دهد که تمامی حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان، به خدمات نوین بانکی دسترسی خواهند داشت و از آزادی عمل فردی بیشتری برخوردار خواهند شد.