دلار از ۱۱۸ هزار تومان گذشت
نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد ایران با عبور از مرز روانی ۱۱۸ هزار تومان رکورد جدیدی ثبت کرد.
در ساعات پایانی معاملات روز پنجشنبه در ایران، نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال با افزایشی چشمگیر از کانال ۱۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرد. همزمان، قیمت سکه و طلا نیز روندی صعودی و فزاینده را تجربه میکند.
همزمان با افزایش بهای دلار در بازار تهران، بهای دینار عراقی نیز کە در اقلیم کوردستان به طور رسمی با آن معامله میشود، برای یک صد دنیار به ٨هزار و ٩٨٠ تومان رسید.
برخی رسانهها، از جمله «خبرآنلاین»، این افزایش قیمت را «عبور از مرز روانی» توصیف کردهاند. «تجارتنیوز» نیز در تحلیلی، علت اصلی این روند را «نااطمینانیهای سیاسی» عنوان کرده و نوشته است که سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازار دلار روی آوردهاند.
این افزایش قیمت در حالی رخ میدهد که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، روز پنجشنبه در واکنش به شتاب گرفتن قیمت دلار پس از اعمال تحریمهای بینالمللی، تأکید کرد که معاملات عمدهی تجاری کشور با نرخ بازار آزاد انجام نمیشود و این بازار تأثیر تعیینکنندهای بر عملیات اصلی ارزی ندارد.
نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ابتدای هفتهی جاری شتابی بیسابقه به خود گرفته و نسبت به هفتهی قبل از بازگشت تحریمها، افزایشی بیش از ۱۷ درصد را به ثبت رسانده است؛ جهشی که حتی در دورهی تشدید تنشهای نظامی با اسرائیل نیز مشاهده نشده بود.