گروه هفت از ایران خواست فوراً با آمریکا مذاکره کند
همزمان با فعالشدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، وزیران خارجهی هفت کشور صنعتی از تهران خواستند برای پایبندی به تعهدات هستهای خود وارد مذاکره مستقیم با واشنگتن شود
وزیران خارجهی هفت کشور صنعتی موسوم به «گروه هفت» با انتشار بیانیهای مشترک، ضمن حمایت از فعالسازی «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری اسلامی، از ایران خواستند بدون تأخیر بیشتر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل کرده و فوراً وارد مذاکرات مستقیم با ایالات متحده شود.
این بیانیه که روز چهارشنبه، ۱ اکتبر (۹ مهر)، به امضای وزیران خارجهی کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و نمایندهی عالی اتحادیهی اروپا رسید، بازگشت تحریمهای سازمان ملل را نتیجهی «عدم پایبندی مستمر ایران» به تعهدات خود در چارچوب برنامهی جامع اقدام مشترک (برجام) دانست. اعضای گروه هفت تأکید کردند: «ما مطابق با تعهداتمان به عنوان اعضای سازمان ملل متحد، اکنون در حال بازگرداندن سریع محدودیتهای اعمالشده توسط قطعنامههای شورای امنیت هستیم.»
دیپلماسی همچنان ضروری است
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اکنون که روند شورای امنیت منجر به اعمال مجدد تحریمها شده است، دیپلماسی همچنان ضروری است. ما از ایران میخواهیم که از هرگونه اقدام تنشزا خودداری کند.»
در همین راستا، ژان نوئل بارو، وزیر خارجهی فرانسه، روز پنجشنبه در حاشیهی «نشست رهبران کنفرانس امنیتی مونیخ» در عربستان سعودی، به شبکهی «العربیه» گفت که پاریس معتقد است تحریمها مانع گفتگو نیست و راه مذاکره همچنان به روی تهران باز است.
واکنشها به بازگشت تحریمها
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، پیشتر در واکنش به بازگشت تحریمها گفته بود تهران آماده «گفتگوی منطقی و عادلانه» است اما زیر بار مذاکراتی که مشکلات جدید ایجاد کند، نخواهد رفت.
از سوی دیگر، وزارت خارجهی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامهی اتمی و موشکی ایران را مجدداً به اجرا گذاشته است. این در حالی است که واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، تأکید کرده که کشورش بازگشت این تحریمها را به رسمیت نمیشناسد و آن را اجرا نخواهد کرد.