پلیس بریتانیا روز پنجشنبه، ۲ اکتبر (۱۰ مهر)، از وقوع یک حمله در مقابل کنیسه‌ای در شهر منچستر خبر داد که منجر به زخمی شدن چهار نفر شد.

4 ساعت پیش

این حادثه ساعت ۹:۳۷ صبح در برابر کنیسه‌ی «Heaton Park Hebrew Congregation» در شمال منچستر رخ داد. پلیس اعلام کرد پس از دریافت گزارشی مبنی بر حرکت یک خودرو به سمت عابران و حمله‌ی فردی با چاقو، وارد عمل شده و فرد مظنون را با شلیک گلوله از پای درآورده است.

نیروهای امدادی در محل حادثه حضور یافتند و اندی برنهام، شهردار منچستر، از شهروندان خواست تا از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند. این حمله با «یوم کیپور»، مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان، هم‌زمان بود. شهر منچستر میزبان جامعه‌ای متشکل از حدود ۳۰ هزار یهودی است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، در واکنش به این رویداد با انتشار پیامی در شبکه‌ی اجتماعی اکس، ضمن ابراز انزجار، نوشت: «اینکه این اتفاق دقیقاً در روز یوم کیپور رخ داده، آن را وحشتناک‌تر می‌کند.»