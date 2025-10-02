روسیه لازمالاجرا شدن معاهدهی راهبردی جامع با ایران را اعلام کرد
وزارت خارجهی روسیه همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه، اعلام کرد این معاهده سطح روابط روسیە و ایران را در چارچوب «نظم چندقطبی» ارتقا میدهد
وزارت خارجهی روسیه روز چهارشنبه، ۲ اکتبر (۱۰ مهر)، اعلام کرد معاهدهی «مشارکت راهبردی جامع» میان این کشور و ایران لازمالاجرا شده است. این معاهده که در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۷ دی ۱۴۰۳) میان ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، رؤسای جمهور دو کشور، در مسکو امضا شد، به گفتهی مقامات روسی نقطهی عطفی در روابط دوجانبه محسوب میشود.
بر اساس بیانیهی مسکو، این سند چارچوب همکاریهای بلندمدت، هماهنگی در سازمانهای بینالمللی و تلاش مشترک برای تقویت ثبات و امنیت منطقهای را تعیین میکند و جایگزین معاهدهی همکاری سال ۲۰۰۱ میشود.
همزمانی با تحریمها و همکاریهای دفاعی
لازمالاجرا شدن این معاهده در حالی صورت میگیرد که تحریمهای سازمان ملل علیه ایران از طریق «مکانیسم ماشه» بازگشته است. با این حال، واسیلی نبنزیا، نمایندهی دائم روسیه در سازمان ملل، تأکید کرده که کشورش این تحریمها را به رسمیت نمیشناسد و اجرا نخواهد کرد.
گزارشها حاکی از آن است که همکاریهای گستردهی دفاعی در این معاهده گنجانده شده است؛ موضوعی که سرگئی لاوروف، وزیر خارجهی روسیه، پیشتر بر اهمیت آن تأکید کرده بود. این در حالی است که ایالات متحده، ایران را به ارسال پهپاد و موشکهای بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم کرده، اتهامی که تهران آن را رد میکند.
مسعود پزشکیان پیشتر روابط دو کشور را راهبردی توصیف کرده و گفته بود این معاهده به تقویت مناسبات در تمامی زمینهها کمک میکند. تحلیلگران معتقدند نزدیکی راهبردی تهران و مسکو با هدف مقابله با فشارهای بینالمللی صورت میگیرد.