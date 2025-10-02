مقامات و نمایندگان مجلس ایران هشدار می‌دهند که خشک شدن کامل دریاچه‌ی ارومیه، زندگی و سلامت ساکنان منطقه را تهدید می‌کند و تخلیه روستاها آغاز شده است

3 ساعت پیش

شماری از مقامات مسئول و نمایندگان مجلس در ایران، از آغاز روند تخلیه‌ی روستاها و مهاجرت ساکنان مناطق اطراف دریاچه ارومیه به دلیل طوفان‌های نمکی ناشی از خشکی این دریاچه خبر دادند.

رضا حاجی‌کریم، رئیس هیئت مدیره‌ی فدراسیون صنعت آب ایران، وضعیت دریاچه را نزدیک به «بدبینانه‌ترین حالت خود» توصیف کرد و گفت: «تخلیه استان‌های مجاور ارومیه در حال آغاز شدن است.» هم‌زمان، حاکم ممکان، نماینده‌ی ارومیه در مجلس، نیز تأیید کرد که مهاجرت تدریجی روستانشینان حوضه‌ی آبریز دریاچه به یک زنگ خطر جدی تبدیل شده است.

«بیمار اورژانسی رو به اغما»

کارشناسان، دریاچه ارومیه را که زمانی بزرگ‌ترین دریاچه‌ی داخلی ایران بود، «بیماری اورژانسی و رو به اغما» توصیف می‌کنند. سخنگوی صنعت آب کشور، وضعیت فعلی را نمادی از «مدیریت غلط آب و کشاورزی» دانست و هشدار داد که با وجود هزینه‌های سنگین، به دلیل اجرا نشدن برنامه‌ی کاهش ۴۰ درصدی مصارف کشاورزی، احیای دریاچه به نتیجه نرسیده است. بر اساس آمار رسمی، سطح زیر کشت در این حوضه از سال ۱۳۵۷ تاکنون بیش از شش برابر شده است.

هشدارهای زیست‌محیطی و بهداشتی

محمود طاهری، نماینده‌ی شبستر در مجلس، با اشاره به تهدید سلامت مردم به دلیل طوفان‌های نمکی، خواستار رسیدگی فوری به این بحران شد. کارشناسان پیشتر هشدار داده بودند که خشک شدن کامل دریاچه می‌تواند باعث افزایش بیماری‌هایی مانند فشار خون و سرطان پوست در مناطق وسیعی تا حوالی زنجان و قزوین شود.

عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، نیز خردادماه ۱۴۰۲ گفته بود که خشک شدن دریاچه ارومیه ممکن است به تخلیه‌ی اجباری چهار میلیون نفر از ساکنان تبریز و شهرهای اطراف منجر شود.