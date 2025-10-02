اختصاص بودجه برای ساخت سه پارک جدید در سوران

وزارت شهرداری و گردشگری دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد با بهره‌گیری از درآمدهای شهرداری سوران، سه پارک و یک سیستم آبیاری در این شهر احداث می‌شود

2 ساعت پیش

وزارت شهرداری و گردشگری دولت اقلیم کوردستان از تخصیص بودجه برای اجرای چهار پروژه‌ی عمرانی در شهر سوران خبر داد. بر اساس این طرح، با استفاده از ۱۵ درصد از درآمدهای شهرداری این شهر، سه پارک جدید و یک سیستم آبیاری احداث خواهد شد.

طبق بیانیه‌ی این وزارتخانه، مبلغ کل این پروژه‌ها ۲۷۵میلیون و ۳۳۰هزار و۲۵۰ دینار است که به شرح زیر تقسیم‌بندی شده است:

- ۷۵ هزار و ۵۸۶میلیون و۷۵۰ دینار برای احداث پارک در محله‌ی کورک

- ۸۲ میلیون و۷۵۸ هزار و۵۰۰ دینار برای احداث پارک در محله‌ی سروچاوه

- ۷۶میلیون و۷۱۸ دینار برای احداث پارک در محله‌ی قندیل

- ۴۰میلیون و ۲۶۷صد دینار برای اجرای پروژه‌ی سیستم آبیاری در مرکز شهر سوران

توسعه‌ی زیرساخت‌های گردشگری

اجرای این پروژه‌ها در راستای توسعه‌ی زیرساخت‌های شهری و گردشگری در اداره‌ی مستقل سوران صورت می‌گیرد. پیشتر در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، فیصل صادق، مدیرکل گردشگری این اداره، به وب‌سایت کوردستان ٢٤ گفته بود که پروژه‌های مهمی از جمله طرح جامع گردشگری در «گلی علی‌بگ» و «بیخال» و همچنین پروژه‌ی «کورنیش کاولوکان» در دست اجراست که با تکمیل آن‌ها، شمار گردشگران ورودی به این منطقه افزایش چشمگیری خواهد یافت.