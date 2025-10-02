پنج مهاجر عراقی در لیبی دستگیر شدند

سفارت عراق در طرابلس اعلام کرد پنج نفر که به صورت غیرقانونی وارد لیبی شده بودند، شناسایی شده و مقدمات بازگرداندن آن‌ها به کشور در حال انجام است

احمد صحاف، کاردار سفارت عراق در لیبی، روز پنج‌شنبه اعلام کرد پنج مهاجر عراقی که طی دو ماه گذشته به صورت غیرقانونی وارد خاک لیبی شده بودند، دستگیر شدند.

صحاف همچنین اظهار داشت: «پس از هماهنگی‌های سطح بالا با مقامات امنیتی لیبی، توانستیم اقدامات لازم را انجام داده و برای این افراد گذرنامه صادر کنیم تا مقدمات بازگشت آن‌ها به عراق فراهم شود.»

گفتنی است ماه سپتامبر گذشته نیز ۲۵ مهاجر کُرد که در لیبی دستگیر شده بودند، از طریق فرودگاه بین‌المللی اربیل به اقلیم کوردستان بازگردانده شدند. در آن زمان، اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، برای صدور دستور بازگرداندن این جوانان به کشور، قدردانی کرد.